کانادا به تیم ذخیره آمریکا در تجاوز علیه ایران تبدیل شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی نوشت: واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد. کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد، بر کالاهای این کشور تعرفه می‌بندد و حتی بر سر مسائل زیست‌محیطی نیز آن‌ها را تهدید به مجازات می‌کند، اما پاسخ اتاوا تنها اطاعت است.

وی افزود: اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در «جنگ غیرقانونی» آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.