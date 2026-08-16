جوان آنلاین: فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه اظهار کرد: ۹ صیاد بندرلنگهای با سه قایق جداگانه از اسکله بندرکنگ و اسکله گشه، پنج روز پیش عازم دریا شده بودند که هنور باز نگشتهاند.
به گزارش مهر، وی گفت: احتمال تمام شدن سوخت، نقص فنی شناور و یا گرفتار شدن در شرایط نامساعد دریا برای این صیادان وجود دارد، اما تاکنون اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
مرادزاده بیان کرد: جستوجوی دریایی برای یافتن این صیادان تاکنون نتیجهای نداشته است.
وی از همه صیادان و شناورهایی که در این محدوده دریایی رفت و آمد دارند خواست در صورت مشاهده قایق، سرنشینان آن و یا هرگونه نشانهای از آنها، موضوع را هرچه سریعتر به شناورهای امداد و نجات و یا دیگر مراجع بندری و دریانوردی اطلاع دهند.