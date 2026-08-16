جوان آنلاین: از ارتش، در پیام ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۲۶ مرداد ماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی آمده است: در تقویم حماسهآفرینیها و افتخارات میهن، برخی تاریخها «نقشه راه» برای استمرار عزتاند، سالروز بازگشت آزادگان، نقطه تلاقی صبر استراتژیک، ایمان تزلزلناپذیر و پیروزی مطلق اراده بر زنجیرهای اسارت است.
در ادامه این بیانیه آمده است: بازگشت آزادگان نه یک بازگشت جسمانی، بلکه تجلی اراده تسلیمناپذیر در خاک پاک ایران بود؛ رزمندگانی که در سختترین شرایط اسارت، مفهوم پایداری را باز تعریف و به جهان ثابت کردند که لباس نظامی، حتی در غیاب سلاح، زرهی از عزت و وقار است.
ارتش در بیانیه خود آورده است: امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر میراث شهدای راه حق و تجارب گرانبهای پیشکسوتان و آزادگان سرافراز به جایگاهی از اقتدار رسیده است که هر تهدیدی در برابر سد دفاعی ایمان و تخصص بیاثر خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: آزادگان عزیز، امروز نسل جوان ارتش با نگاه به حماسهآفرینیهای شما میآموزند که وفاداری به میهن و فرمانبرداری از ولایت فقیه تنها کلید عبور از تمامی بنبستهاست.
ارتش در بیانیه خود تاکید کرد: ما متعهدیم یاد و خاطره صبوران غربت را در تار و پود عملیاتهای امروزمان بگنجانیم، چرا که میدانیم پیروزی، تنها در میدان نبرد نیست بلکه در حفظ کرامت انسانی و تداوم روایتهای صادقانه از مقاومت است.
درود بر تمامی آزادگان و رزمندگان در ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح که تکیهگاه امن مردم و کابوس شبانه دشمنان هستند.