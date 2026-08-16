۲۴ مهر ماه؛ تاریخ احتمالی برگزاری انتخابات شوراها

جوان آنلاین: محمدصالح جوکار، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، درباره تعیین تاریخ احتمالی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: امروز جلسه مشترک هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با ستاد انتخابات وزارت کشور برگزار می‌شود و ان‌شاءالله در این جلسه یک تاریخ برای برگزاری انتخابات مشخص خواهیم کرد و بعد از آن نیز این تاریخ به شورای عالی امنیت ملی اعلام خواهد شد تا مجوز لازم برای برگزاری انتخابات اخذ شود.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر فرآیند انتخابات به طور کامل انجام شده است؛ هم در حوزه نظارت و هم در حوزه اجرا، فرآیند طی شده است و اکنون بایستی بلافاصله زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اعلام شود و پس از آن نیز رأی‌گیری از مردم انجام خواهد شد. بنابراین کار دیگری باقی نمانده است و امیدواریم با این تاریخ نیز شعام موافقت کند و بتوانیم یک انتخابات باشکوه در کشور برگزار کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه حضور و مشارکت مردم در انتخابات پشتوانه محکمی برای نظام در برابر دشمن خواهد بود گفت: مردم نیز با زدن تو دهنی به دشمن، مخصوصاً آمریکای جنایتکار، حضور و مشارکت خودشان را اعلام می‌کنند.

جوکار در پاسخ به این سوال که تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات چه زمانی است گفت: فکر می‌کنم این هفته در جلسه مشترک درباره تاریخ انتخابات تصمیم‌گیری شود و واقعاً بهترین زمان شاید ۲۴ مهرماه باشد که ان‌شاءالله انتخابات برگزار خواهد شد.