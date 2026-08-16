پژوهشگران در سنگاپور با راه‌اندازی نمونه اولیه یک مرکز داده زیستی، استفاده از سلول‌های زنده مغز انسان برای پردازش داده را آزمایش کرده‌اند؛ تجربه‌ای متفاوت که می‌تواند مسیر تازه‌ای در توسعه سامانه‌های محاسباتی کم‌مصرف و عبور از محدودیت‌های رایانش مبتنی بر تراشه‌های سیلیکونی ایجاد کند.

جوان آنلاین: سنگاپور به مرکز پژوهشی فناوری نوینی تبدیل شده است که در آن، به‌جای تراشه‌های سیلیکونی از سلول‌های مغز انسان برای پردازش داده استفاده می‌شود. بنیانگذاران این طرح می‌گویند نمونه اولیه مرکز داده زیستی می‌تواند از نظر مصرف انرژی، کارآمدتر از رایانه‌ها باشد.

پژوهشگران دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) در راه‌اندازی یک نمونه اولیه مرکز داده زیستی مشارکت دارند که برخلاف مراکز داده سنتی مبتنی بر تراشه‌های سیلیکونی، برای پردازش اطلاعات از سلول‌های زنده مغز انسان استفاده می‌کند. این مرکز در مرکز علوم زیستی دانشگاه ملی سنگاپور قرار دارد.

هر سه روز یک‌بار، تکنسین‌های آزمایشگاه ترکیبی از قند، ریزمغذی‌ها و مواد تنظیم‌کننده pH را به سلول‌های مغزی می‌رسانند. همچنین یک دستگاه ترکیب گاز، اکسیژن، نیتروژن و دی‌اکسید کربن مورد نیاز سلول‌ها را تأمین می‌کند.

این سامانه که ابتکار شرکت نوپای زیست‌فناوری استرالیایی «کورتیکال لبز» است، از ۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر) راه‌اندازی شده است.