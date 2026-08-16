کد خبر: 1374141
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
جامعه » اخبار كلی

ثبت یک میلیون و ۲۴۷ هزار تخلف موتورسواران از اول امسال

موتورسواران رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت یک میلیون و ۲۴۷ هزار فقره تخلف موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۶۱۹ هزار فقره تخلف مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه با اشاره به اینکه تخلفات موتورسواران تنها به این مورد محدود نمی‌شود اظهار کرد: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موتورسیکلت متخلفان برای بار اول یک هفته و در صورت تکرار، یک ماه توقیف خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این آمار زنگ خطری جدی برای ایمنی راکبان به شمار میرود،با استناد به ماده ۱۶۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و سرنشین موتور سیکلت را الزامی دانسته افزود: متأسفانه برخی موتورسواران تصور میکنند استفاده از کلاه ایمنی صرفاً یک الزام قانونی است، در حالی که این وسیله، مهم‌ترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابل‌جبران به سر و گردن در زمان بروز حادثه محسوب میشود.

سردار موسوی‌پور در ادامه به تنوع تخلفات این گروه از رانندگان اشاره و تصریح کرد: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به نداشتن کلاه ایمنی محدود نمیشود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه و چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است که نظم ترافیکی و ایمنی سایر شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برخورد قاطع پلیس با این تخلفات گفت: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موتورسوارانی که مرتکب هر یک از تخلفات یادشده شوند، علاوه بر اعمال قانون و پرداخت جریمه، موتورسیکلت آنان برای بار اول به مدت یک هفته و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه به پارکینگ منتقل خواهد شد. این اقدام بازدارنده با هدف ارتقای سطح ایمنی و انضباط ترافیکی در پایتخت در حال اجراست.

سردار موسوی‌پور ضمن هشدار به موتورسیکلت سواران مبنی بر اینکه هر تخلف یک تهدید برای جان شما و دیگران است اظهار کرد: از تمامی موتورسواران میخواهیم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها از برخوردهای قانونی جلوگیری کنند بلکه مهم‌ترین سرمایه خود یعنی سلامت و زندگی را در برابر حوادث بیمه نمایند در این خصوص نظارت بر تخلفات موتورسیکلت‌سواران با جدیت تمام تداوم دارد و هیچ کوتاهی در برخورد با متخلفان که آرامش و ایمنی شهر را نشانه گرفته‌اند وجود نخواهد داشت.

برچسب ها: موتورسواران ، موتور ، تخلفات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

قبوض نجومی برق!

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

قاتل: قصد سرقت داشتم

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

پیمان مکه، ائتلافی برای میدان یا مانوری برای اذهان؟

تا رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان می‌فرمود ادامه می‌دهیم 

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

هم‌افزایی تنگه باب‌المندب و هرمز  در راهبرد جبهه مقاومت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

عراقچی: تنگه هرمز بدون تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار