ثبت یک میلیون و ۲۴۷ هزار تخلف موتورسواران از اول امسال

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت یک میلیون و ۲۴۷ هزار فقره تخلف موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۶۱۹ هزار فقره تخلف مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه با اشاره به اینکه تخلفات موتورسواران تنها به این مورد محدود نمی‌شود اظهار کرد: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موتورسیکلت متخلفان برای بار اول یک هفته و در صورت تکرار، یک ماه توقیف خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این آمار زنگ خطری جدی برای ایمنی راکبان به شمار میرود،با استناد به ماده ۱۶۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و سرنشین موتور سیکلت را الزامی دانسته افزود: متأسفانه برخی موتورسواران تصور میکنند استفاده از کلاه ایمنی صرفاً یک الزام قانونی است، در حالی که این وسیله، مهم‌ترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابل‌جبران به سر و گردن در زمان بروز حادثه محسوب میشود.

سردار موسوی‌پور در ادامه به تنوع تخلفات این گروه از رانندگان اشاره و تصریح کرد: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به نداشتن کلاه ایمنی محدود نمیشود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه و چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است که نظم ترافیکی و ایمنی سایر شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برخورد قاطع پلیس با این تخلفات گفت: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موتورسوارانی که مرتکب هر یک از تخلفات یادشده شوند، علاوه بر اعمال قانون و پرداخت جریمه، موتورسیکلت آنان برای بار اول به مدت یک هفته و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه به پارکینگ منتقل خواهد شد. این اقدام بازدارنده با هدف ارتقای سطح ایمنی و انضباط ترافیکی در پایتخت در حال اجراست.

سردار موسوی‌پور ضمن هشدار به موتورسیکلت سواران مبنی بر اینکه هر تخلف یک تهدید برای جان شما و دیگران است اظهار کرد: از تمامی موتورسواران میخواهیم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها از برخوردهای قانونی جلوگیری کنند بلکه مهم‌ترین سرمایه خود یعنی سلامت و زندگی را در برابر حوادث بیمه نمایند در این خصوص نظارت بر تخلفات موتورسیکلت‌سواران با جدیت تمام تداوم دارد و هیچ کوتاهی در برخورد با متخلفان که آرامش و ایمنی شهر را نشانه گرفته‌اند وجود نخواهد داشت.