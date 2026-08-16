شناسایی و دستگیری ۲۶۰ مالخر؛ کشف اموال مسروقه

رئیس پلیس آگاهی فراجا، از شناسایی و دستگیری ۲۶۰ مالخر و کشف ۴۹۸ فقره اموال مسروقه در مرحله نخست طرح جامع مقابله با مالخران در سراسر کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سردار محمد قنبری، در تشریح نتایج مرحله نخست طرح جامع مقابله با مالخران اموال مسروقه، اظهار داشت: در راستای مقابله هدفمند با سرقت و برخورد با حلقه‌های پشتیبان و تسهیل‌کننده این جرم،طرح شناسایی و دستگیری مالخران با محوریت رصد و شناسایی مراکز مرتبط با خرید و فروش اموال مسروقه، به مدت ۲ روز در سراسر کشور اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و با به‌کارگیری حداکثر توان، موفق شدند ۲۶۰ نفر از مالخران اموال مسروقه را شناسایی و دستگیر و ۴۹۸ فقره اموال مسروقه را کشف کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، یک هزار و ۵۲ واحد صنفی مورد بازدید و پایش قرار گرفت که در پی آن برای ۲۲۲ واحد صنفی متخلف اخطار پلمب صادر شد.

سردار قنبری با تأکید بر اینکه مقابله با مالخران یکی از محورهای اساسی در قطع زنجیره سرقت است، تصریح کرد: برخورد با افرادی که با خرید، نگهداری و معامله اموال مسروقه زمینه تداوم فعالیت سارقان را فراهم می‌کنند، با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد و اقدامات کنترلی و عملیاتی در این حوزه استمرار خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر شناسایی و برخورد با مالخران، با ایجاد ناامنی برای شبکه خرید و فروش اموال مسروقه را ناامن و فعالیت سارقان و مجرمان را تنگ‌تر می‌کند و پلیس با رصد مستمر این چرخه، با عوامل پشت‌پرده سرقت با جدیت برخورد خواهد کرد.