کد خبر: 1374126
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷
جامعه » اخبار كلی

تحویل ۱۰۳ مدرسه به دانش‌آموزان تهرانی تا مهر

مدرسه مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از تحویل ۱۰۳ مدرسه با یک‌هزار و ۲۰۲ کلاس درس تا مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

جوان آنلاین: استان تهران با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۸۰۷ هزار دانش‌آموز، یکی از مهم‌ترین کانون‌های آموزشی کشور به شمار می‌رود؛ جمعیتی که تأمین فضاهای آموزشی متناسب با نیاز آن، نیازمند تداوم یک حرکت جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استان است.

بر اساس نظام مسائل استان تهران، برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی این استان، ۶۳۸ مدرسه و ۹ هزار و ۵۷۰ کلاس درس مورد نیاز است؛ با این حال، جهادگران عرصه مدرسه‌سازی در استان تهران با شتابی قابل توجه در حال پیشبرد این مأموریت هستند و تا مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۰۳ مدرسه با یک‌هزار و ۲۰۲ کلاس درس به دانش‌آموزان تحویل خواهد شد.

این روند به معنای تحویل روزانه ۳.۵ کلاس درس و ایجاد حدود ۳۹۴ مترمربع فضای آموزشی در هر روز است؛ دستاوردی که در مقیاس جمعیتی و تراکم بالای استان تهران، جلوه‌ای روشن از عزم و اراده مجموعه نوسازی مدارس، خیرین و جهادگران عرصه مدرسه‌سازی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی پایتخت و شهرستان‌های استان محسوب می‌شود.

عباس زارع مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران، با اشاره به این دستاوردها اظهار کرد: «وقتی از ساخت مدرسه صحبت می‌کنیم، در حقیقت از ساختن آینده صحبت می‌کنیم. هر کلاس درسی که امروز ساخته و تحویل دانش‌آموزان می‌شود، یک قدم برای کاهش فاصله‌های آموزشی و یک سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده کشور است.»

وی افزود: «امروز مجموعه نوسازی مدارس استان تهران ۲۹۴ پروژه را در دست ساخت دارد که معادل ۳ هزار و ۹۳۶ کلاس درس است و با تکمیل این پروژه‌ها، حدود ۱۱۸ هزار دانش‌آموز از فضاهای آموزشی جدید بهره‌مند خواهند شد. این اعداد نشان می‌دهد که حرکت مدرسه‌سازی در تهران متوقف نشده و با قدرت ادامه دارد.»

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به ارتقای سرانه فضای آموزشی استان گفت: «یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد ما، افزایش سرانه آموزشی است. سرانه فضای آموزشی استان از ۵.۲۸ به ۵.۷۹ مترمربع افزایش یافته و این رشد، نتیجه مجموعه اقداماتی است که برای توسعه و بهبود فضاهای آموزشی در نقاط مختلف استان انجام شده است.»

زارع ادامه داد: «مدرسه‌سازی تنها به احداث ساختمان جدید محدود نمی‌شود. حفظ و ارتقای کیفیت مدارس موجود نیز بخش مهمی از مأموریت ماست. در همین راستا، تاکنون عملیات آسفالت و ایزوگام در یک‌هزار و ۳۴۵ مدرسه انجام شده است؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای کیفیت محیط آموزشی، موجب افزایش طول عمر سازه‌ها، جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت و افزایش رفاه دانش‌آموزان می‌شود.»

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی مدارس گفت: «با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی مدارس نیز با جدیت دنبال شده و تاکنون ۳۶۹ مدرسه در این بخش استانداردسازی شده‌اند. ایمنی دانش‌آموزان برای ما یک اصل غیرقابل مذاکره است و تلاش می‌کنیم محیط تحصیل، علاوه بر استاندارد بودن، امن و آرام باشد.»

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران، توسعه انرژی‌های پاک را یکی دیگر از رویکردهای جدید این مجموعه دانست و اظهار کرد: «در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با حمایت ریاست جمهوری و استاندار تهران، احداث یک‌هزار و ۲۰۰ پنل خورشیدی در بام مدارس استان در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شده است. این اقدام علاوه بر استفاده از ظرفیت انرژی‌های پاک، فرصتی ارزشمند برای آموزش عملی مفهوم بهره‌وری، انرژی پاک و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی به دانش‌آموزان است.»

زارع با اشاره به تحولات و تهدیدهای اخیر علیه کشور و تأثیر آن بر زیرساخت‌های آموزشی تصریح کرد: «در جنگ اخیر، یکی از اهداف دشمن، ضربه زدن به زیرساخت‌های کشور، پیشرفت و آینده ایران بود؛ اما ما اجازه نمی‌دهیم مسیر آموزش و پیشرفت دانش‌آموزان متوقف شود. پاسخ ما به هر تهدیدی، ساختن، آباد کردن و قدرتمندتر کردن زیرساخت‌های کشور است.»

وی خاطرنشان کرد: «ما تلاش می‌کنیم هر روز فضای آموزشی بیشتری برای دانش‌آموزان ایجاد کنیم؛ اما در کنار افزایش تعداد مدارس، باید به سمت مدارس هوشمند، استاندارد، ایمن و مجهز به فناوری‌های نوین حرکت کنیم. دانش‌آموز ایرانی شایسته بهترین امکانات برای یادگیری است.»

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در پایان تأکید کرد: «مدرسه باید خانه امن آینده ایران باشد؛ جایی که دانش‌آموز در امنیت، آرامش و برخورداری از امکانات مناسب، علم بیاموزد، مهارت کسب کند و برای ساختن آینده کشور آماده شود. ما خود را موظف می‌دانیم این مسیر را با همراهی خیرین، دولت، استانداری و همه جهادگران مدرسه‌ساز با قدرت ادامه دهیم.»

برچسب ها: مدرسه ، مدرسه سازی ، آموزش و پروش
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