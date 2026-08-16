کد خبر: 1374124
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
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امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به ۸۲۶ نفر در یک هفته

سازمان امدادونجات معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تشریح عملکرد هفتگی نیروهای عملیاتی این جمعیت، از ثبت ۶۸۰ حادثه در کشور طی بازه زمانی ۱۷ لغایت ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

جوان آنلاین: محمدحسین کبادی، معاون عملیات این سازمان، با اشاره به گزارش مرکز عملیات اضطراری از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: طی این مدت ۶۸۰ حادثه در کشور به ثبت رسید و در مجموع ۸۲۶ نفر از خدمات امداد و نجات بهره‌مند شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۴۶۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند، ۶۲ نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند، ۴۱ نفر از طریق عملیات نجات فنی نجات یافتند، ۲۸ نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۱۸۱ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند. همچنین در حوادث سیل و آب‌گرفتگی، ۲۴ نفر توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

کبادی ادامه داد: در حوزه پوشش امدادی تجمعات انبوه نیز ۲۵۵ نفر خدمات امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۸۶ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۶۹ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث هفته گذشته در استان‌های مازندران، گلستان و گیلان ثبت شده است، گفت: بیشترین تعداد مصدومان نیز مربوط به استان‌های مازندران،گلستان و اصفهان بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: طی این مدت ۴۷۱ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری به وقوع پیوست که در پی آن ۳۶۷ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۴۲ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

به گفته کبادی، در هفته گذشته همچنین ۳۵ حادثه کوهستان و ۲۱ حادثه جوی و اقلیمی در کشور رخ داد که در حوادث جوی، ۳۷۱ نفر تحت تأثیر قرار گرفتند.

وی در پایان تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۶۹ درصد حوادث هفته گذشته مربوط به سوانح ترافیکی، ۱۲ درصد فوریت‌های پزشکی، ۵ درصد حوادث کوهستان، ۴ درصد محیط‌های آبی، ۳ درصد حوادث جوی و اقلیمی و ۷ درصد نیز سایر حوادث بوده است.

برچسب ها: جمعیت هلال‌احمر ، امدادرسانی ، امداد و نجات
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