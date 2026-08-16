جانشین فراجا: هر حرکت دشمن با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد

جوان آنلاین: سردار قاسم رضایی روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: شهدا امانت بزرگی را به نسل امروز سپردهاند و همه ما در برابر این امانت مسئولیت داریم.
وی با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد افزود: اگرچه بسیاری از ما آن روز را ندیدهایم اما تاریخ نشان میدهد تقابل آمریکا با ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و دشمنی با ملت ایران در اشکال مختلف ادامه یافت.
جانشین فرمانده انتظامی کشور ادامه داد: امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲ و پس از کودتای ۲۸ مرداد با صراحت اعلام کردند که رژیم پهلوی رفتنی است و روزی با آمریکا رو در رو خواهیم شد، امروز ما وارث مکتب و مسیری هستیم که آن امام راحل ترسیم کرد.
رضایی با اشاره به جنایتها و اقدامهای آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز دست از اقدامهای خود برنداشت و با ایجاد ناامنی در مناطق مختلف کشور، حمایت از گروههای ضدانقلاب و تحمیل جنگ هشت ساله تلاش کرد انقلاب اسلامی را با مشکل مواجه کند.
وی افزود: فتنه سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نیز در ادامه همین مسیر قابل ارزیابی است و دشمن تلاش کرد با ایجاد آشوب و ناامنی ثبات کشور را برهم بزند.
جانشین فرمانده انتظامی کشور اظهار کرد: تجاوز و جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه نیز نشان داد جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم و نیروهای مسلح مقتدر خود توانسته است محاسبات دشمن را برهم بزند.
سردار رضایی تاکید کرد: دشمن تصور میکرد با وارد کردن فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی ایران را در مدت کوتاهی دچار فروپاشی کند، اما ایستادگی ملت و نیروهای مسلح نشان داد این محاسبات اشتباه و غلط بوده است.
وی افزود: هر حرکت دشمن با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و این پاسخها نشان داد جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی خود از توان و اراده لازم برخوردار است.
جانشین فرمانده انتظامی کشور با تاکید بر نقش ولایت فقیه در حفظ انسجام ملی گفت: امروز بیش از گذشته به معنای این جمله امام راحل که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند، پی بردهایم.
سردار رضایی افزود: در هر نظامی اگر مرکز فرماندهی دچار آسیب شود، توان دفاعی و نظامی نیز مختل خواهد شد، اما در جمهوری اسلامی این اتفاق نیفتاد و انسجام کشور در شرایط سخت حفظ شد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به واسطه اتکا به ولایت، فرهنگ عاشورا و روحیه شهادتطلبی توانسته است در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کند و معادلات منطقه و جهان را تغییر دهد.
جانشین فرمانده انتظامی کشور اظهار کرد: فرهنگ عاشورا و شهادتطلبی از یک سو و فرهنگ انتظار از سوی دیگر، دو بال قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند و دشمن تلاش میکند با تضعیف جایگاه ولایت و باورهای دینی این پشتوانهها را تضعیف کند.
رضایی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح گفت: امروز در حوزه جنگ نامتقارن، راهبردهایی که سالها پیش از سوی فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی پیشبینی شده بود به مرحله اجرا درآمده و توان دفاعی کشور در برابر تهدیدهای مستقیم دشمن به اثبات رسیده است.
وی اضافه کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مجاهدانی بیادعا هستند که در کنار مردم و برای حفظ امنیت و آرامش جامعه شبانهروز تلاش میکنند.
رضایی افزود: کارکنان انتظامی در گرمای شدید مناطق جنوبی و سرمای سخت مناطق شمالغرب کشور، بدون توجه به شرایط آبوهوایی برای تامین امنیت مردم در میدان حضور دارند.
وی تاکید کرد: خدمت در نیروی انتظامی مسئولیت و جایگاه تشریفاتی نیست و آنچه اهمیت دارد حضور در عرصههایی است که مردم به امنیت و آرامش نیاز دارند.
جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به معرفی سردار گراوندی به عنوان فرمانده انتظامی ایلام گفت که وی از نیروهای شناخته شده و توانمند است و از امروز مسئولیت تامین امنیت مردم استان را بر عهده خواهد داشت.
سردار رضایی از فرماندهان، مسئولان و کارکنان انتظامی استان ایلام خواست با حمایت و همکاری با فرمانده جدید زمینه استمرار خدمات و ارتقای امنیت استان را بیش از پیش فراهم کنند.
وی همچنین با قدردانی از خدمات سردار سلمانی فرمانده پیشین انتظامی ایلام، اظهار کرد: وی در دوره مسئولیت خود در استان، در کنار مردم و در خدمت زائران اربعین بود و خدمات ارزشمندی ارائه کرد.
در پایان این آیین سردار روحالله گراوندی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام معرفی و از خدمات سردار جمال سلمانی فرمانده پیشین این نیرو قدردانی شد.