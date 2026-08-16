جوان آنلاین: محمد جوادی پور سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در بخشنامهای به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی دولتی وغیر دولتی اعلام کرد: پیرو ابلاغیه مربوط به شرایط برگزاری مجازی کلاس ها در دوره تابستان ۱۴۰۵ در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ابلاغیه شماره ۲/۶۸۹۲۲ تاریخ ۱۴۰۵/۴/۱) موارد زیر را به استحضار می رساند
به گزارش مهر، امتحانات مربوط به دروس ارائه شده در بازه تابستان بایستی به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری امتحانات به صورت مجازی ممنوع است.
برای تسهیل برگزاری امتحانات حضوری و کمک به دانشجویان جهت کاهش سفر به شهر محل تحصیل و مواجهه با مشکلات مربوط به رفت و آمد و اسکان تمهیداتی پیش بینی شده است تا دانشجو بتواند در محل سکونت خود در امتحان حضوری شرکت کند سامانه ای در حال راه اندازی است که پس از نهایی شدن و امکان بهره برداری اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.