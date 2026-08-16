پیگیری فاصله دریافتی فرهنگیان با سایر کارکنان دولت/ کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل

وزیر آموژش و پرورش با بیان اینکه افزایش نرخ پوشش تحصیلی و کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل از جمله دستاوردهای آموزش و پرورش است گفت: پوشش دوره پیش‌دبستانی به بیش از ۹۰ درصد رسیده و تلاش شده در دوره‌های متوسطه اول و دوم، دسترسی دانش‌آموزان به فوق برنامه‌های آموزشی در مناطق محروم افزایش یابد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای دولت، با اشاره به روند برگزاری این اجلاس، گفت: بیش از ۱۵۰۰ مدیر در این اجلاس حضور دارند و این رویداد یکی از تجربه‌های ارزشمند مدیریتی در آموزش و پرورش است. این اجلاس یادگار شهیدان رجایی و باهنر و میراث ارزشمند مدیریت آنان است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم و یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویدادهای آموزش و پرورش را در این اجلاس دنبال می‌کنیم افزود: پیام این اجلاس باید این باشد که با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی کشور، آموزش و پرورش با قدرت در میدان حضور دارد و همه ارکان نظام تعلیم و تربیت در کنار یکدیگر برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستن

اختصاص ۸۰۰۰ مدرسه برای اسکان

کاظمی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته و جنگ ۱۲ روزه، ادامه داد: آموزش و پرورش در دوران جنگ تعطیل نشد و استمرار جریان تعلیم و تربیت، نخستین سیاست ما بود که با استفاده از ظرفیت شبکه شاد، آموزش‌های آنلاین و بسته‌های آموزشی آفلاین، تلاش کردیم همه دانش‌آموزان، حتی در شرایط دشوار، تحت پوشش آموزش قرار داشته باشند.

وی با بیان اینکه در کنار استمرار آموزش، پشتیبانی‌های لازم از دانش‌آموزان انجام شد افزود: بیش از ۷ هزار مدرسه در اختیار مراکز تبلیغاتی و فرهنگی قرار گرفت و بیش از ۸ هزار مدرسه برای اسکان و ارائه خدمات اختصاص یافت.

امتحانات را با اقتدار برگزار و سال تحصیل را به پایان رساندیم

ساخت ۱۳ هزار کلاس درس تا مهر ۱۴۰۵

کاظمی با بیان اینکه با وجود تلاش دشمن برای مختل کردن روند آموزشی، امتحانات را با اقتدار برگزار کردیم و سال تحصیلی را به پایان رساندیم، با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید، ادامه داد: نهضت توسعه عدالت آموزشی با رویکرد کیفیت و هویت در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب، ساخت هزاران کلاس درس و فضای آموزشی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه و ۱۱ هزار کلاس درس تا مهرماه ۱۴۰۴در دستور کار قرار گرفت و برنامه ساخت ۱۳ هزار کلاس درس تا مهر ۱۴۰۵ نیز دنبال می‌شود، از ساخت و تکمیل حدود ۶ هزار فضای آموزشی و استانداردسازی حدود ۵۰ هزار کلاس درس خبر داد.

بازسازی ۱۵۰۰ واحد آموزشی آسیب‌یده در جنگ در دستور کار

کاظمی با بیان اینکه خیرین نیز مشارکت قابل توجهی در این مسیر داشته‌اند و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی خیرین برای توسعه فضاهای آموزشی کمک شده است، با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی مدارس در جریان جنگ، گفت: بازسازی حدود ۱۵۰۰ واحد آموزشی آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته است.



کاظمی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش است گفت: نهضت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی آغاز شده و از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی نیز برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استفاده می‌کنیم.

پرداخت به‌موقع بیش از ۴۰ مورد از مطالبات معلمان

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار کلاس درس از محل مسئولیت‌های اجتماعی به‌روزرسانی شده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس نیز به فناوری‌های روز مجهز شده‌اند اظهار کرد: پرداخت به‌موقع بیش از ۴۰ مورد از مطالبات معلمان و افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

افزایش نرخ پوشش تحصیلی و کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل

کاظمی با بیان اینکه افزایش نرخ پوشش تحصیلی و کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل از جمله دستاوردهای آموزش و پرورش بوده است افزود: پوشش دوره پیش‌دبستانی به بیش از ۹۰ درصد رسیده و تلاش شده در دوره‌های متوسطه اول و دوم ، دسترسی دانش‌آموزان به فوق برنامه‌های آموزشی در مناطق محروم افزایش یابد.

کاظمی با بیان اینکه توسعه مدارس عشایری، توسعه هنرستان‌ها، به‌کارگیری راهبران آموزشی و افزایش ضریب نفوذ مدارس استعدادهای درخشان را از دیگر اقدامات در مسیر عدالت آموزشی است ادامه داد: توانمندسازی معلمان و اصلاح فرآیندهای آموزشی بر اساس چارچوب نقشه تحول، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش است. حدود ۹۰ درصد معلمان دوره ابتدایی و متوسطه در برنامه‌های توانمندسازی مورد توجه قرار گرفتند و تقویت سرمایه انسانی به عنوان یکی از محورهای اصلی تحول در آموزش و پرورش دنبال می‌شود.



وی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه فناوری‌های نوین، گفت: توسعه آموزش مهارتی و آموزش هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان و معلمان از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش است. حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز تحت آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند و ۲۰۰ هزار معلم نیز آموزش‌های لازم در این حوزه را دریافت کرده‌اند.

پایش آسیب‌های اجتماعی در میان حدود سه میلیون دانش‌آموز

کاظمی با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی، افزود: حدود سه میلیون دانش‌آموز در چارچوب برنامه‌های پایش آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و برای موارد شناسایی‌شده، مداخلات اولیه انجام شده است.

سه محور «عدالت، کیفیت و هویت» سیاست‌های محوری این وزارتخانه است و ذیل این سه محور، هشت تحول بنیادی برای سال پیش‌رو تعریف شده است.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که با همراهی همه ارکان نظام تعلیم و تربیت، این سیاست‌ها را عملیاتی کنیم و در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، تحقق عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان گام برداریم، با اشاره به جلسات متعدد رئیس‌جمهور درباره ارتقای کیفیت آموزش، گفت: رئیس‌جمهور برای موضوع کیفیت آموزشی جلسات متعددی برگزار کرده و توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد.

کاظمی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در حوزه‌های فضا، تجهیزات و نیروی انسانی با چالش‌هایی مواجه است که امیدواریم بتوانیم این مسائل را با سرعت برطرف کنیم گفت: دانشگاه فرهنگیان یکی از مهم‌ترین ارکان تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش است و رفع کمبودها و تقویت زیرساخت‌های آن باید با جدیت دنبال شود.

پیگیری مسائل معیشتی فرهنگیان

بررسی فاصله دریافتی فرهنگیان با سایر کارکنان دولت

وی به مسائل معیشتی فرهنگیان اشاره کرد و افزود: موضوع معیشت فرهنگیان و فاصله میان دریافتی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت، از مسائل مهمی است که مورد توجه قرار دارد. رئیس‌جمهور نسبت به مسائل معیشتی فرهنگیان دغدغه دارند و این موضوع با تدبیر و حمایت ایشان در حال پیگیری است. امیدواریم بتوانیم بخشی از این فاصله را کاهش و شرایط معیشتی فرهنگیان را بهبود ببخشیم.

کاظمی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی ادامه داد: این دستاوردها در شرایطی به دست آمده که آموزش و پرورش یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشته است. دانش‌آموزان کشور حتی در شرایط دشوار و زیر فشار ناشی از جنگ، مسیر تلاش و پیشرفت را ادامه دادند و موفقیت‌های ارزشمندی به دست آوردند.

کاظمی با بیان اینکه در حوزه پرورشی حدود ۳۰ پویش برگزار شده و ۱۰ میلیون دانش‌آموز در این برنامه‌ها مشارکت کردند افزود: در حوزه برنامه‌های قرآنی، تقویت هویت ملی و دینی و فعالیت‌های پرورشی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.