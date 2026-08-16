دفتر رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر آقای شهید ایران، با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای در تهران، قم و مشهد خبر داد.

جوان آنلاین: متن کامل اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

هم‌زمان با ایام چهلمین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم‌الشأن و خانواده ایشان از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.

مراسم‌های بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای به این شرح برگزار خواهد شد:

تهران؛

سه‌شنبه ۲۷ مرداد، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در شبستان مصلای امام خمینی(ره).

قم؛

چهارشنبه ۲۸ مرداد، پس از نماز مغرب و عشاء، در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها.

مشهد مقدس؛

پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، بعد از نماز مغرب و عشاء، در حرم مطهر رضوی.

از مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به‌عمل می‌آید.

حضور پرشور و گسترده عموم ایرانیان و دلدادگان امامَین انقلاب در مراسم بزرگداشت چهلم قائد شهید، بیعتی دوباره با رهبری معظم انقلاب اسلامی و تأکیدی مجدد بر ادامه راه آقای شهید ایران خواهد بود.

دفتر رهبر انقلاب اسلامی