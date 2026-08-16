کد خبر: 1374096
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
جامعه » اخبار كلی

زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز به‌صورت قانونی اعلام نشده است

چمران مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از آماده‌بودن مدیریت شهری برای برگزاری انتخابات شوراها و آخرین وضعیت واگن‌های مترو و ظرفیت بهشت‌زهرا (س) خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به امروز گزارشات حسابرسی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق بررسی خواهد شد، اظهار کرد: بررسی پرونده باغات نیز در دستور جلسه امروز قرار دارد.

به گزارش مهر، وی در خصوص اظهارات نایب رئیس مجلس مبنی بر برگزاری انتخابات شوراها در ۲۴ مهرماه، یادآور شد: هیچ‌یک از موارد عملی نشده است. اعلام یک شخصیت سیاسی نمی‌تواند ملاک باشد. بر اساس قانون شعام باید پایان جنگ را اعلام کند. آبان ماه پیشنهاد شده بود اما شعام این پیشنهاد را بررسی نکرده و به صورت قانونی چیزی اعلام نشده است.

چمران همچنین تصریح کرد: در صورت نهایی شدن انتخابات دو ماه زمان برای آماده کردن مقدمات نیاز است و در صورت برگزاری انتخابات، شورای بعدی تشکیل خواهد شد.

وی افزود: بهتر است بنده در مورد برگزاری انتخابات اظهار نظر نکنم؛ چرا که عده‌ای روی این اظهارات حساب باز می‌کنند. به هرشکل ما آماده برگزاری انتخابات هستیم. در مورد تناسبی شدن انتخابات باید از نمایندگان مجلس سوال کرد. ما به موقع نظرات خود را گفته‌ایم. جای تعجب دارد که چرا انتخابات تناسبی را از تهران آغاز کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه واگن‌هایی که در چین در کشتی بارگیری شده هنوز منتقل نشده است، خاطرنشان کرد: متروباس‌ها نیز همین وضعیت را دارند.

وی با بیان اینکه تعدادی از قبور بهشت زهرا (س) از پیش خریداری شده است، گفت: پر شدن ظرفیت آرامستان به‌گونه‌ای نیست که کاملاً ظرفیت تکمیل باشد اما ممکن است شرایطی ایجاد شود که فروش جدید با مشکل مواجه باشد. طرحی به ما ارائه دادند اما لایحه اصلی ارائه نشده و هنوز بررسی نهایی صورت نگرفته است. دو زمین جدید پیشنهاد شده و بنده نیز پیشنهاد خود را اعلام کردم.

چمران درباره هزینه‌های اربعین توسط شهرداری تهران، یادآور شد: زمان ارائه گزارش در مورد هزینه‌کرد در مراسمات و برنامه‌های مختلف مشخص است و یا در گزارش رسمی موارد را به شورا اعلام می‌کنند و یا در اواسط سال گزارش می‌دهند. هزینه‌ها در بخش‌های عمرانی و دیگر بخش‌ها نیز همین روند را دارد و گزارش آن ارائه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با اظهارات شهردار تهران مبنی بر ارائه کالا ۵۰ درصد ارزان‌تر از بازار، گفت: به شورا چیزی اعلام نشده و با دولت هماهنگی صورت گرفته است؛ البته رقم ۳۰ درصدی مطرح شده است. اگر برخی واسطه‌ها حذف شوند این اتفاق می‌افتد؛ کمااینکه میوه و تره‌بار نیز در میادین شهرداری ارزان‌تر از بازار ارائه می‌شود. این اتفاق سخت است اما شدنی است. از لحاظ قانونی این موضوع وظیفه شهرداری نیست اما اگر مدیریت یکپارچه شهری که متاسفانه عملیاتی نشده، وجود داشت این اقدام تسهیل می‌شد.

وی در خصوص با عملکرد سازمان فاوا شهرداری تهران، تصریح کرد: فاوا بعد از مدتی رکود کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و مسیر خود را پیش می‌رود.

برچسب ها: مهدی چمران ، انتخابات شوراها ، شورای اسلامی شهر تهران
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