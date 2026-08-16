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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
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هشدار رگبار و رعدوبرق شدید در ۶ استان؛ موج گرما در تهران ماندگار شد

هواشناسی رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: موج گرما طی پنج روز آینده در تهران ماندگار است و در ۶ استان تا روز چهارشنبه، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۵ مرداد) در برخی نقاط گیلان و اردبیل، ارتفاعات مازندران و گلستان و فردا (دوشنبه، ۲۶ مرداد) در ارتفاعات مازندران، گلستان و خراسان شمالی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۲۷ مرداد) و چهارشنبه (۲۸ مرداد) در ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۵ مرداد) صاف و از بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود و حداقل دمای هوا ۲۹ و حداکثر دما ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: به‌ویژه تا پایان امشب در بعضی ساعات در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تا حدی در مناطق مرکزی استان، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در بخش‌های جنوبی، به‌ویژه در مرز جنوبی استان، گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: فردا (۲۶ مرداد) در دامنه‌ها و ارتفاعات، به‌ویژه در ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعات بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین رخداد مه و کاهش دید در گردنه‌های کوهستانی و بارش خفیف برف در قله‌ها دور از انتظار نیست.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی پنج روز آینده ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، رگبار باران ، موج گرما ، صادق ضیائیان
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