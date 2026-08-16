معاون وزیر بهداشت: هیچ سیاست جمعیتی بدون توجه به زنان موفق نخواهد شد

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هیچ سیاست جمعیتی بدون توجه به زنان موفق نخواهد شد، گفت: نمی‌توان پشت درهای بسته برای زنان نسخه نوشت و از آنها انتظار داشت میان اشتغال و تشکیل خانواده یکی را انتخاب کنند.

جوان آنلاین: علیرضا رئیسی روز یکشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی جمعیت با موضوع ازدواج جوانان و تاثیر آن بر شاخص های جمعیتی و فرزندآوری، اظهار کرد: توجه به زنان به عنوان یک محور مهم در موضوع جمعیت ضروری است و حتی بعضی از مدل‌های جمعیتی دنیا براین مهم تمرکز دارد.

وی ادامه داد: این پرسش که چگونه می‌توان میان اشتغال، ازدواج و فرزندآوری زنان تعادل ایجاد کرد، پرسشی نیست که صرفاً مردم یا خود زنان باید به آن پاسخ دهند، بلکه سیاست‌گذاران و مسئولان باید برای آن راهکار ارائه کنند.

رئیسی اضافه کرد: در تحلیل مسائل جمعیتی نیز باید از نتیجه‌گیری‌های ساده‌انگارانه پرهیز کرد. اینکه با افزایش سطح سواد و اشتغال زنان، میزان فرزندآوری کاهش یافته است، به این معنا نیست که برای افزایش جمعیت باید زنان را از تحصیل یا اشتغال بازداشت. چنین نتیجه‌گیری‌ می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های نادرست و حتی خطرناک منجر شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سیاست‌گذار باید به جای محدود کردن انتخاب‌های زنان، شرایطی ایجاد کند که یک زن بتواند هم شاغل باشد، هم ازدواج کند و هم فرزندآوری داشته باشد. این موضوع وظیفه حکمرانی است و نمی‌توان مسئولیت آن را بر دوش مردم گذاشت.

رئیسی گفت: در حوزه جمعیت نیز نمی‌توان با سیاست‌های خطی و تک‌بعدی به نتیجه رسید. کاهش جمعیت خود یک معلول است، نه علت؛ بنابراین برای اصلاح این روند باید مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی که به کاهش فرزندآوری منجر شده‌اند، شناسایی، تحلیل و برطرف شوند.

وی ادامه داد: برای نمونه، ایجاد اشتغال می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر افزایش جمعیت باشد اما به‌تنهایی کافی نیست. تبلیغات رسانه‌ای نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد اما نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های جامع شود. سیاست جمعیتی موفق، نیازمند نگاه شبکه‌ای و بررسی همزمان مجموعه‌ای از عوامل و علل مؤثر بر رفتار جمعیتی است.