حکم اعدام عامل زیر گرفتن ۷ مأمور فراجا اجرا شد

حکم اعدام شهرام صادقی که در جریان حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ در چهارراه گلزار کرج با خودروی خود به مأموران فراجا حمله و ۷ مأمور را مصدوم کرده بود، بامداد یکشنبه اجرا شد.

جوان آنلاین: در شبانگاه ۱۸ دی ماه سال گذشته و در جریان کودتای آمریکایی- صهیونی، شهرام صادقی، در حوالی چهار راه گلزار کرج، پس از حمله به مامورین با خودروی پراید مشهور به خودرو مرگ چندین مامور را زیر گرفت. زیر گرفتن عمدی ماموران نیروی انتظامی که باعث تعجب و حیرت حاضران در صحنه شده بود مصدومیت شدید هفت مامور فراجا را در پی داشت. اقدام سبوعانه و خشونت بار صادقی منجر به مصدومیت هفت مامور فراجا از ناحیه سر، پا، دست و چشم شد.

به گزارش مهر، این اقدام سراسر خشونت صادقی که با حمایت گسترده رسانه‌های معاند همراه شده بود یکی از ماموران که برای تامین امنیت مردم در صحنه حاضر بود را هم برایث مدت سه ماه به کما فرو برد.

شهرام صادقی پس از این حمله وحشیانه با آتش زدن خودروی خود از محل گریخت.

در راستای محاکمه و مجازات عامل این جنایت دستورات قضایی برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت صادر شد.

شناسایی و بازداشت

با متواری شدن عامل این اقدام و بهره‌گیری وی از شگردهای متعدد اختفا، با تحقیقات انجام شده و با اشراف اطلاعاتی مأموران فراجای استان البرز مشخص شد وی با جعل هویت و در حالی که اعتیاد نداشته در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده است که بلافاصله شناسایی و بازداشت شد.

ادعای واهی به قصد فرار از مسئولیت

متهم پس از دستگیری و در تحقیقات، علی رغم وجود دلایل متقن ادعا کرد که آن شب از اسلامشهر تهران قصد عزیمت به منزل خود در کردان ساوجبلاغ را داشته که در بین راه با نیت مراجعه به طباخی واقع در چهارراه گلزار، وارد شهر کرج شده و خودروی وی به سرقت می‌رود.

شهرام صادقی در ادامه ادعاهای خود عنوان می‌کند موضوع سرقت خودرویش را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده است. در پی ادعای مطرح شده بازپرس پرونده بلافاصله دستور استعلام تماس‌های تلفن همراه و گزارشات پلیس ۱۱۰ را مطالبه می‌کند که مشخص می‌شود هیچ تماسی از سوی صادقی با پلیس ۱۱۰ صورت نگرفته است و از طرف دیگر هم هیچ گزارشی با عنوان سرقت خودروی پراید در محدوده مورد اشاره متهم در آن شب در پلیس ۱۱۰ ثبت نشده است.

اعتراف حمله به ماموران

شهرام صادقی در ادامه با توجه به مستندات و دلایل متقن ارائه شده، اذعان کرد که آن شب به چهارراه گلزار کرج که یکی از محل‌های تجمعات و فراخوان کودتای ۱۸ دی ماه بوده می‌رود و در حالی که مأموران یگان ویژه استان البرز جهت اعاده نظم و امنیت در چهارراه، حضور داشته‌اند، بدون اینکه حتی به وی دستور ایست یا توقف دهند خودرو را با سرعت زیاد به سمت ماموران رانده و پس از مصدوم کردن هفت نفر از مأموران به مسیر خود ادامه می‌دهد و در ادامه با همکاری اغتشاش گران خودروی خود را آتش می‌زند.

پذیرش جرم و رسیدگی به اتهامات

متهم در تحقیقات دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه بیان داشت که با سرعت بالا خودرو را به ماموران میزند که منجر به فوت یا مصدومیت شدید مامورین بشود.

پس از تکمیل و اعلام ختم تحقیقات در دادسرا، برای وی کیفرخواست صادر و رسیدگی در دادگاه انقلاب کرج با حضور وکیل متهم برگزار شد.

با اعلام ختم رسیدگی، دادنامه متضمن محکومیت متهم به «مجازات اعدام» و «مصادره کلیه اموال» به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» از دادگاه انقلاب کرج صادر شد که پس از ابلاغ به متهم و وکیل وی؛ پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردید و متعاقبا دیوان عالی کشور، رای صادره را تایید و در بامداد امروز حکم اعدام صادره پس از طی مراحل قانونی اجرا شد.