جوان آنلاین: در آستانه فصل برداشت خرما، نخلستانهای خوزستان با تهدید جدی خشکسالی و کمآبی روبهرو شدهاند؛ تهدیدی که میتوانست حاصل یک سال تلاش نخلداران را پیش از رسیدن محصول به بازار، خشک و نابود کند. اکنون آغاز رهاسازی آب از سد مارون برای تأمین حقابه نخیلات حوضه مارون ـ جراحی، روزنهای از امید را در دل خرماکاران گشوده است. مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان اعلام کرده این رهاسازی با هدف آبرسانی به نخیلات و به مدت هفت روز انجام میشود؛ اقدامی که اگر بهموقع و کافی تداوم یابد، میتواند جان دوبارهای به نخلهای تشنه بدهد و مانع از بر باد رفتن دسترنج یکساله کشاورزانی شود که زیر آفتاب سوزان جنوب، چشمانتظار آب ماندهاند.
آمارها نشان میدهد، در حال حاضر بیش از ۶ میلیون اصله نخل خرما در ۴۱ هزار هکتار نخیلات در استان خوزستان وجود دارد که همگی مثمر و بارور هستند؛ موضوعی که موجب شده تا این استان یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور محسوب شود.
این در حالی است که ۹۰ درصد خرمای استان در شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان، کارون، بهبهان و ماهشهر تولید میشود و این شهرستانها به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، بیشترین سطح زیر کشت نخیلات را به خود اختصاص دادهاند و محصولات مرغوب و باکیفیتی را روانه بازار میکنند.
همچنین امسال پیشبینی میشود بیش از ۱۰۰ هزار تن خارک و رطب و همچنین ۴۵۰ هزار تن خرمای مرغوب و باکیفیت از نخلستانهای استان برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.
در حال حاضر خرمای استعمران، کبکاب، پیارم، زاهدی و برحی از مهمترین انواع خرما در خوزستان هستند که طرفداران بسیاری در داخل و خارج از مرزهای کشور دارند.
علاوه بر آن، میتوان به ارقام مهم بومی استان از جمله بریم، زاهدی، دیری، فرسی، عویدی و عویمری اشاره کرد که مهمترین ویژگی آنها مقاومت به شوری، گرما و رطوبت هوا و برخورداری از کیفیت مرغوب برای بازار داخلی و صادراتی است.
پرداخت حقابه از سد مارون
در حالی که انتظار میرفت شرایط مناسب بارندگی، سال خوبی را برای کشاورزان خوزستانی، خصوصاً نخلداران رقم بزند، اما حکمفرما شدن گرمای شدید از اواخر اردیبهشتماه که هنوز هم بر این استان سایه افکنده است، موجب شده تا نخیلات با خطر خشکیده شدن مواجه شوند؛ موضوعی که موجب شد تا سازمان جهاد کشاورزی از آب منطقه شرق خوزستان بخواهد تا برای جلوگیری از خشکشدن دسترنج نخلداران، رهاسازی آب از سد مارون را در دستور کار خود قرار دهند.
سرانجام ۷ تیر سال جاری بود که حقابه نخلستانهای خوزستان با دبی ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه بهمنظور تأمین آب نخیلات حوضه مارون ـ جراحی وارد فاز اجرایی شد.
مهدی خواجهپور، مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان، میگوید: «این عملیات با هدف افزایش دبی رودخانههای مارون و جراحی و تأمین آب مورد نیاز نخیلات حوضه مارون ـ جراحی به مدت هفت روز اجرا خواهد شد.»
وی میافزاید: «براساس برنامهریزی انجامشده، رهاسازی آب در سه مرحله صورت میگیرد، بهگونهای که در دو روز نخست، آب با دبی ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه از سد رها میشود، در دو روز بعدی این میزان به ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه کاهش مییابد و در سه روز پایانی نیز دبی خروجی ۸۰ مترمکعب بر ثانیه میشود.»
این اتفاق خوب در حالی است که این موضوع میتواند از خشک شدن نخلهای به بار نشسته جلوگیری کند و موجب شادی نخلداران این منطقه شود.
احیای نخلستانها در دستور کار جهاد کشاورزی
یکی از مشکلاتی که نخلداران خوزستان از آن رنج میبرند، فرسوده بودن نخلستانهای این استان است؛ موضوعی که موجب شده تا طرح احیای نخلستانها به طور جدی در دستور کار جهاد کشاورزی خوزستان قرار بگیرد.
در حال حاضر، طرح ولایت به عنوان بزرگترین طرح کشاورزی کشور با هدف توسعه پایدار کشاورزی، رونق اشتغال، محرومیتزدایی و بازسازی نخلستانهای آسیبدیده در دستور کار قرار دارد. به موجب این طرح، احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام و اصلاح و بازسازی ۳۵ هزار هکتار از نخیلات شهرستانهای آبادان و خرمشهر در قالب طرح ولایت در حال اجراست.
این اتفاق در حالی است که علاوه بر آن، آبشویی ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از نخلستانهای خوزستان نیز در حال اجرا شدن است.