یونیسف درباره وضعیت کودکان در کرانه باختری اشغالی هشدار داد

معاون مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در نشست شورای امنیت هشدار داد: ما در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که وضعیت کودکان در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی، همچنان رو به وخامت است.

جوان آنلاین: خانم «حنان سلیمان» معاون یونیسف امروز (سه‌شنبه) به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وخامت اوضاع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تشدید خشونت در کرانه باختری گفت: از اسرائیل می‌خواهیم با سازمان ملل بر سر یک برنامه اقدام برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق کودکان و جلوگیری از تکرار آن توافق و این برنامه را اجرا کند.

به گزارش ایرنا، این مقام سازمان ملل خطاب به اسرائیل گفت: به آوارگی اجباری کودکان و خانواده‌های فلسطینی پایان دهید. کشور‌های عضو سازمان ملل به ویژه شورای امنیت، باید از نفوذ سیاسی و دیپلماتیک خود برای جلوگیری از آوارگی بیشتر استفاده کنند و پیام روشنی مبنی بر عدم تحمل خشونت علیه کودکان، خانواده‌ها و جوامع فلسطینی ارسال کنند.

سلیمان با بیان اینکه باید از دسترسی کودکان به آموزش، خدمات درمانی و سایر خدمات ضروری محافظت کرد، اظهار داشت: کودکان باید بتوانند با امنیت به مدرسه بروند و کودکانی که به درمان پزشکی نیاز دارند باید بتوانند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دسترسی پیدا کنند.

معاون یونیسف با تاکید بر حفاظت از فعالیت‌های بشردوستانه افزود: باید اقلام و تجهیزات حیاتی بدون تاخیر وارد کرانه باختری و در سراسر این منطقه منتقل شوند و خدمات عمومی که کودکان و خانواده‌ها به آنها وابسته هستند باید از هرگونه اختلال در امان بمانند.

وی هشدار داد: پیامد‌های بشردوستانه آنچه در کرانه باختری در حال وقوع است، عمیق و گسترده است، اما پشت هر آمار، یک کودک قرار دارد؛ کودکی که از رفتن به مدرسه می‌ترسد؛ کودکی که در حال بهبودی از اصابت گلوله است؛ کودکی که در بازداشت به سر می‌برد؛ کودکی که شاهد تخریب خانه خانوادگی خود است و کودکی که پشت ورق‌های فلزی می‌خوابد، زیرا مادربزرگش تلاش می‌کند مانع ورود دوباره آتش از پنجره شود.

سلیمان با تاکید بر اینکه این موضوعات نباید تجربه‌های تعیین‌کننده دوران کودکی باشند، به نقل از یک مادر بزرگ ساکن کرانه باختری اشغالی گفت: یک مادربزرگ به همکاران یونیسف گفته است که به دلیل حملات تقریبا روزانه شهرک‌نشینان، حتی از بیرون آمدن از خانه برای گذاشتن زباله در بیرون هراس دارد.

این مقام سازمان ملل افزود: این مادر بزرگ توضیح داده است که چگونه یک نارنجک دست‌ساز به داخل آشپزخانه‌اش پرتاب شده و خانه را به آتش کشیده است؛ در حالی که نوه‌هایش داخل خانه بودند.

معاون یونیسف اضافه کرد: او از آن زمان، پنجره‌ها را با ورق‌های فلزی پوشانده است تا از خانواده‌اش محافظت کند، اما احساس مداوم ترس و ناامنی همچنان بر آنهابه‌ویژه نگرانی درباره امنیت کودکان هنگام رفت‌وآمد به مدرسه و بازگشت از آن سایه افکنده است.

این مقام سازمان ملل خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: تصور کنید کودکان خود را در چنین شرایطی بزرگ کنید؛ پشت پنجره‌هایی پوشیده از ورق‌های فلزی زندگی کنید، از بیرون رفتن از خانه بترسید، نگران باشید که در مسیر مدرسه چه اتفاقی ممکن است برای فرزندتان بیفتد و از قرار گرفتن در معرض خشونت در خانه خود هراس داشته باشید. برای شمار بسیار زیادی از خانواده‌های فلسطینی، این ترس‌ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.

سلیمان تصریح کرد: طی سه سال گذشته، خشونت شهرک‌نشینان و عملیات‌هایی که هر روز بیش از پیش ماهیت نظامی پیدا می‌کنند، در سراسر کرانه باختری به‌شدت افزایش یافته است. کودکان کشته و زخمی شده‌اند. خانواده‌ها آواره شده‌اند. خانه‌ها، مدارس و زیرساخت‌های حیاتی مورد حمله قرار گرفته یا تخریب شده‌اند.

معاون یونیسف تصریح کرد: از ژانویه ۲۰۲۴ تا پایان ژوئیه امسال، سازمان ملل کشته شدن ۱۷۴ کودک فلسطینی را در کرانه باختری از جمله قدس شرقی، تایید کرده است؛ یعنی بیش از یک کودک در هر هفته کشته و بیش از یک هزار و ۵۰۰ کودک نیز زخمی شده‌اند و تقریبا نیمی از کودکان زخمی‌شده با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفته‌اند.

این مقام سازمان ملل هشدار داد: همزمان، موارد خشونت شهرک‌نشینان نیز در حال افزایش است. این حملات به نقض فاحش حقوق کودکان منجر شده است؛ مواردی که دبیرکل سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه نیز به آنها اشاره کرده است. موارد ثبت‌شده شامل تیراندازی به کودکان، ضرب‌وشتم، چاقوکشی و پاشیدن اسپری فلفل به آنها، حمله به خانه‌ها و منابع معیشتی و آسیب زدن یا تخریب زیرساخت‌های آب است.

وی تاکید کرد: همان‌طور که در تازه‌ترین گزارش سالانه دبیرکل درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه نیز آمده است، پاسخگو کردن عاملان نقض فاحش حقوق کودکان همچنان به‌شدت بی سابقه است.

سلیمان اظهار کرد: قرار دادن کودکان در معرض خشونت، یورش، ارعاب و آوارگی، آسیب‌های عمیق روانی به همراه دارد. والدین به ما می‌گویند که کودکانشان برای خوابیدن با مشکل مواجه هستند؛ از ترک خانه می‌ترسند و از مدرسه و جامعه خود فاصله می‌گیرند. والدین برای ادامه تحصیل فرزندانشان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، زیرا حتی مسیر رفتن به مدرسه نیز ممکن است خطرناک باشد.

وی گفت: بر اساس اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، طی دو سال و نیم گذشته، بیش از ۹۰۰ مانع و محدودیت رفت‌وآمد جدید در سراسر کرانه باختری اعمال شده است. بسیاری از گذرگاه‌ها نیز به‌طور مکرر بسته می‌شوند که این امر دسترسی به رفت‌وآمد و خدمات ضروری، از جمله خدمات بهداشتی و منابع آب، را به‌شدت محدود می‌کند.

سلیمان تاکید کرد: کودکان کرانه باختری همان حقوقی را دارند که کودکان در همه جای جهان از آن برخوردارند: حق زندگی، حق آموزش، حق برخورداری از حمایت و حق تصور آینده‌ای فراتر از خشونت و ترس.

معاون یونیسف خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد: یونیسف به حمایت و دفاع از حقوق همه کودکان و ارائه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از هر کودکی که بتوانیم به او دسترسی پیدا کنیم، ادامه خواهد داد، اما سازمان‌های بشردوستانه نمی‌توانند شرایط سیاسی لازم برای تامین امنیت کودکان را ایجاد کنند. این مسوولیت بر عهده کشور‌های عضو است؛ کشور‌هایی که قدرت تغییر این شرایط را در اختیار دارند.