جوان آنلاین: رضا مرزبان، مهاجم ۲۰ ساله فصل گذشته تیم آلومینیوم اراک، با عقد قراردادی به عنوان بازیکنسرباز به تیم ملوان بندرانزلی پیوست.
به گزارش مهر، مرزبان که سابقه حضور در تیمهای ملی امید و جوانان ایران را نیز در کارنامه دارد، با امضای قرارداد با ملوان، جوانترین خرید فصل پیشروی این تیم محسوب میشود.
این مهاجم جوان که در فصل گذشته با آلومینیوم اراک عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشت، امیدوار است در جمع قوهای سپید بتواند تواناییهای خود را به نمایش بگذارد و نقش مؤثری در موفقیتهای این تیم ایفا کند.