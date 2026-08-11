«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده تسلیحاتی از جمله جنگنده‌های نظامی را به اتحادیه اروپا می‌فروشد و سپس این اتحادیه می‌تواند به‌طور مستقل درباره نحوه استفاده از این تسلیحات تصمیم بگیرد و آنها را به اوکراین منتقل کند.

جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، ترامپ در مصاحبه‌ای با «وین آلن روت» مجری تلویزیونی و رادیویی آمریکایی گفت: «ما مهمات می‌فروشیم، جنگنده می‌فروشیم، به اتحادیه اروپا می‌فروشیم و آنها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند؛ آنها این تسلیحات را به اوکراین می‌دهند.»

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور آمریکا مشخص نکرد که منظورش فروش جنگنده‌های جدید به اروپا با امکان انتقال آنها به اوکراین بوده یا هواپیما‌هایی که پیش‌تر به اوکراین منتقل شده‌اند.

ترامپ همچنین بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اکنون تسلیحات را با هزینه کامل در اختیار اتحادیه اروپا قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده و انتقال آنها به اوکراین بر عهده طرف اروپایی خواهد بود.

روسیه بار‌ها اعلام کرده که ارسال تسلیحات به اوکراین مانع دستیابی به راه‌حل سیاسی می‌شود و کشور‌های عضو ناتو را مستقیما در درگیری وارد می‌کند.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه هشدار داده بود هر محموله‌ای که حاوی تسلیحات برای اوکراین باشد، می‌تواند هدف مشروع روسیه قرار گیرد.

کرملین نیز گفته بود تسلیح اوکراین توسط کشور‌های غربی، روند مذاکرات را تضعیف می‌کند و پیامد‌های منفی خواهد داشت.