کد خبر: 1373714
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

یک مقام یمنی: دوران قیمومیت عربستان بر یمن به پایان رسیده است

1 معاون وزیر جوانان و ورزش در صنعا گفت که دوران قیمومیت عربستان بر یمن به پایان رسیده و امروز این مردم یمن هستند که تصمیم می‌گیرند.

جوان آنلاین: «علی هضبان» معاون وزیر جوانان و ورزش در صنعا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به پیامد‌های فاجعه‌بار و پیامد‌های انسانی ناشی از هدف قرار دادن تأسیسات ورزشی و جوانان در استان‌های مختلف توسط ائتلاف سعودی و متحدانش، تخریب زیرساخت‌ها و پیامد‌های وخیم آن برای جوانان، ورزشکاران و جامعه پرداخت.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری سبانت، علی هضبان تصریح کرد: عربستان سعودی باید متوجه شود که دوران قیمومیت به پایان رسیده و مردم یمن تصمیم گیرنده هستند.

وی تشریح کرد، هدف قرار دادن سیستماتیک و بمباران عمدی، مراکز ورزشی و جوانان را در ۱۵ استان تحت تأثیر قرار داده و منجر به تخریب تقریباً ۱۱۵ مرکز ورزشی و جوانان شده است که خسارات مادی مستقیم آن بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

معاون وزیر جوانان و ورزش یمن خاطرنشان کردکه هدف قرار دادن مؤسسات و مراکز درآمدزا که توسط صندوق رفاه جوانان و ورزش تأمین مالی می‌شدند، منجر به محرومیت این صندوق از درآمد‌هایی بالغ بر حدود یک و نیم میلیارد دلار شد.

معاون وزارت جوانان و ورزش یمن (مستقر در صنعا)، هدف قرار دادن سیستماتیک به این کشور از سوی ائتلاف متجاوز سعودی-آمریکایی را حمله‌ای آشکار به حال و آینده نسل‌های کامل دانست که باعث شده هزاران نیروی متخصص بدون فرصت‌های شغلی رها شوند و با مشکلات مالی رو‌به‌رو شوند.

وی بار دیگر تأکید کرد که عربستان و متحدانش مسئول قانونی و اخلاقی آثار و پیامد‌های مخرب تجاوزاتشان علیه یمن هستند و باید مسئولیتشان در برابر نهاد‌های ملی و بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه را برعهده بگیرند.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، سازمان حقوق بشر
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