جوان آنلاین: مهدی قلیزاد با اشاره به همزمانی ایام پایانی ماه صفر با تعطیلات پایان هفته اظهار کرد: امسال ایام پایانی ماه صفر با روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مصادف شده است و پیشبینی میکنیم تعداد زائرانی که با حملونقل عمومی به مشهد سفر میکنند، تا روز پنجشنبه به حدود ۳۰۰ هزار نفر برسد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به حضور زائرانی که به صورت پیاده به مشهد مقدس سفر میکنند و همچنین ضرورت بازگشت این زائران به شهرهای خود پیشبینی میکنیم تعداد زائران بازگشتی نیز ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر بیشتر از این میزان باشد.
قلیزاد با بیان اینکه موج بازگشت زائران از بعدازظهر پنجشنبه آغاز خواهد شد، گفت: بر اساس تجربه سالهای گذشته و با توجه به همزمانی این ایام با تعطیلات پایان هفته، برنامهریزی لازم برای جابهجایی زائران انجام شده و تمهیدات مربوط به موج بازگشت تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
وی درباره نحوه تهیه بلیت بازگشت زائران توضیح داد: در مشهد مقدس، ۱۰۰ درصد بلیتهای حملونقل عمومی به صورت الکترونیکی عرضه میشود؛ بنابراین حتی اگر زائران برای تهیه بلیت به پایانه امام رضا (ع) مراجعه کنند بلیت آنها باید به صورت الکترونیکی تهیه شود.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری تأکید کرد: بهتر است زائران پیش از مراجعه به پایانه بلیت بازگشت خود را تهیه کنند تا در زمان بازگشت با مشکل مواجه نشوند.
وی از افزایش ظرفیت حملونقل عمومی برای بازگشت زائران خبر داد و گفت: استانهای پرتقاضا از جمله تهران، اصفهان، قم، یزد و فارس مکلف شدهاند نمایندگان خود را در پایانه امام رضا (ع) مستقر کنند تا زائران این استانها در صورت بروز مشکل برای تهیه بلیت، بتوانند به میز مربوط به شهر خود مراجعه کنند.
قلیزاد که در یک برنامه ویدیویی صحبت میکرد، ادامه داد: همکاران سازمان راهداری با لباس فرم در پایانه حضور دارند و ضمن راهنمایی زائران، برای حل مشکلات احتمالی آنها اقدام خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به سامانههای ارتباطی سازمان راهداری گفت: زائران میتوانند برای اعلام پیشنهاد، شکایت، انتقاد یا حتی تشکر از طریق تلفن ۱۴۱ و سامانه ۱۴۱.ir با سازمان راهداری در ارتباط باشند و موارد اعلامشده در اسرع وقت بررسی و نتیجه نیز از طریق پیامک به آنها اطلاعرسانی خواهد شد.