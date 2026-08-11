نظامیان اسرائیلی وارد شهرک کودنه در جنوب سوریه شدند

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش مهر، این منابع اعلام کردند که نظامیان اشغالگر اسرائیلی وارد شهرک کودنه در حومه جنوبی قنیطره شدند و ایست بازرسی در آنجا دایر کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.