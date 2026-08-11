بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

پاساژ آلومینیوم به دلیل کسری پارکینگ و مسائل ماده ۷۷، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.

جوان آنلاین: قمی، شهردار منطقه ۱۱ شهر تهران: در نشست خبری امروز خود گفت: یکی از مهم‌ترین پاساژ‌هایی که رفت‌وآمد زیادی در آن صورت می‌گیرد، پاساژ علاءالدین است. اقدامات مربوط به این مجموعه در حال انجام است. در بخش آتش‌نشانی، یک‌سری اقدامات عمرانی انجام شده و موضوعاتی مانند آسانسورها، راه‌پله‌ها و سیستم اطفای حریق نیز پیگیری شده است. عمده این اقدامات انجام شده و در حال حاضر منتظر تأیید سازمان آتش‌نشانی هستیم.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: در مورد پاساژ شانزلیزه نیز از سال گذشته که پیگیری‌ها را آغاز کردیم، اقدامات عمرانی انجام شده است. هیئت‌مدیره پاساژ نیز با یک شرکت قرارداد بسته تا نواقص موجود را برطرف کند و قرار بود این اقدامات تا اردیبهشت‌ماه به پایان برسد.

قمی گفت: متأسفانه این موضوع هم‌زمان با ایام جنگ شد و تعدادی از پیمانکاران واقعاً حضور نداشتند و نتوانستند کار‌ها را به طور کامل به پایان برسانند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: در مورد پاساژ مهستان نیز جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم؛ هم با افراد و هم با مدیران و مسئولان این پاساژ. حتی موضوع حضور دستگاه قضایی نیز در آنجا مطرح شد و پیگیری‌هایی صورت گرفت، اما متأسفانه تا به امروز اقدام مؤثری انجام نشده است.

وی افزود: البته در خصوص برخی از این پاساژها، موضوع فقط رفع ناایمنی نیست و بحث بدهی آنها به شهرداری نیز مطرح است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، پاساژ آلومینیوم به دلیل کسری پارکینگ و مسائل مربوط به ماده ۷۷، حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.