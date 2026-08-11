وزیر نفت گفت که در پی آسیب به بخشی از تأسیسات فرآورشی گاز در عسلویه، حدود ۹۵ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز تا پایان شهریور به چرخه بازخواهد گشت.

جوان آنلاین: محسن پاک‌نژاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد چهار ماه ابتدای سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این نشست، مسائل و مشکلات بخش نفت و گاز برای هم‌اندیشی و کمک به حل آن‌ها مطرح شد.

وی افزود: آسیب‌هایی که در جریان جنگ سوم تحمیلی به بخشی از تاسیسات فرآورشی گاز در عسلویه وارد شد، با استفاده از ظرفیت دیگر پالایشگاه‌ها تا حد زیادی جبران می‌شود.

وزیر نفت بیان‌داشت: براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، حدود ۹۵ میلیون مترمکعب در روز از تولید ازدست‌رفته، تا پایان شهریور دوباره وارد چرخه می‌شود.

بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده عسلویه با شتاب در حال انجام است

پاک‌نژاد با بیان اینکه بازسازی چهار پالایشگاه آسیب‌دیده هم‌زمان با شتاب در حال انجام است، تصریح‌کرد: آواربرداری به‌عنوان گام نخست انجام شده، سازوکار اجرایی بازسازی‌ها شکل گرفته و پیمانکاران نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود عملیات بازسازی زودتر از زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسد و کل ظرفیت ازدست‌رفته به شبکه تولید بازگردد.

وی اظهار داشت: بااین‌حال، در فصل سرما بخشی از این ظرفیت در دسترس نخواهد بود؛ بنابراین باید با مدیریت عرضه و همچنین مدیریت مصرف، از بروز چالش در تامین گاز کشور جلوگیری کرد.

وزیر نفت، نقش مردم در بهینه‌سازی مصرف را تعیین‌کننده دانست و گفت: همراهی هموطنان در مدیریت مصرف، کمک بسیار بزرگی برای عبور از شرایط پیش‌رو خواهد بود.