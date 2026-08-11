مشاور رئیس امارات: منطقه نمی تواند به وضعت نه جنگ و نه صلح ادامه دهد

مشاور امور دیپلماتیک رئیس امارات با اشاره به اینکه منطقه نمی تواند به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» ادامه دهد، خواستار برقراری ثبات پایدار شد.

جوان آنلاین: «انور قرقاش»، مشاور امور دیپلماتیک رئیس امارات در صفحه ی کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: منطقه نمی تواند تا ابد به وضعیت نه جنگ و نه صلح ادامه دهد زیرا ثبات و آینده مردم آن نیازمند یک رویکرد و روند واضح است.

وی نوشت: به طور همزمان، مرحله پیش رو نباید بر اساس معادلات شکننده و یا ترتیباتی به دور از قوانین بین المللی و اصل همزیستی مسالمت آمیز و احترام به حاکمیت و منطق صلح باشد.

قرقاش تاکید کرد: هدف انتقال به ثبات پایدار است که بر اساس معادلات واضح و مشترک باشد.

پیش از این «اد میلیبند» وزیر خارجه انگلیس گفت که در دیدار با همتای اماراتی خود «شیخ عبدالله بن زاید آل‌نهیان» درباره «کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» گفت‌وگو کرده است.

میلیبند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همکاری انگلیس و امارات متحده عربی را حتی بیشتر پیش خواهیم برد تا رشد و رفاه را در هر دو کشور افزایش دهیم.

روز گذشته نیز اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پیمان سه جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه و موضع وزارت خارجه و راهبرد ایران درباره چنین ائتلاف‌هایی، گفت: در یک نگاه ما می‌توانیم بگوییم که این تحول نشانه تغییر در ادراک کشورهای منطقه است. کشورهای منطقه با توجه به تحولات دو، سه سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همیشه این بوده که کشورهای منطقه را ترغیب کند به همکاری، تقویت اعتماد متقابل برای امنیت درون‌زا، بدون تکیه بر بازیگران خارج از منطقه. از این حیث، این تحول را باید مورد توجه قرار داد.