جوان آنلاین: محمدحسین کبادی گفت: طبق پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز و فردا در بخشهایی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، گلستان، سمنان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید وجود دارد.
وی افزود:در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای نیمه شمالی آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی، تیمهای عملیاتی واکنش سریع جمعیت هلالاحمر در این مناطق در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و تجهیزات و امکانات امدادی برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی در دسترس است.
کبادی ادامه داد: همچنین با توجه به پیشبینی رگبار و رعدوبرق در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استانهای کرمان و هرمزگان طی سه روز آینده، تیمهای عملیاتی هلالاحمر در این مناطق نیز در آمادهباش قرار دارند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات از هموطنان خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.