جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست همکاری و هم افزایی دیپلماسی و سلامت اظهار کرد: صحبتم را با سلام به همه شهدای این مرز و بوم آغاز میکنم؛ بهویژه شهدای دو جنگ اخیر و در رأس آنها سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، شهید ما، و همه شهدا، از مدرسه میناب تا لامرد، تا ناو دنا، تا تکتک فرزندان این مرز و بوم که جان خود را فدای این خاک، استقلال و عزت ما کردند. بهویژه شهدای سلامت کشور.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانهایی که در این حملات وحشیانه جان خود را در راه درمان و سلامت بیماران و مجروحان نثار کردند و یک لحظه اجازه ندادند که بیمارستانها، کلینیکها و مراکز پزشکی و بهداشتی تعطیل شوند، حتی زیر شدیدترین بمباران. این جنگ اخیر، جنگ ۱۲ روزه و این جنگ چهلروزه، مثل جنگ هشتساله، واقعا صحنههای بینظیری از فداکاری و رشادتی دارد که تکتک فرزندان این کشور نشان دادند.
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: نیروهای مسلح ما جانفشانی کردند و بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز و شکست دادند. این اصلا شعار نیست؛ یک واقعیت است که همه دنیا به آن اعتراف میکند.
وی گفت: در جنگ اخیر، جمهوری اسلامی ایران خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکستناپذیر است.