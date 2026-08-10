دو مهاجم سابق استقلال به تیم جزیره قشم پیوستند

جوان آنلاین: مرتضی تبریزی و امین قاسمینژاد، دو مهاجم باتجربه فوتبال ایران و بازیکنان سابق استقلال تهران، به تیم فوتبال جزیره قشم پیوستند و در فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور شاگرد مجتبی جباری خواهند بود.
تبریزی ۳۵ ساله، فصل گذشته در نیمفصل نخست برای پیکان به میدان رفت و سابقه حضور در تیمهای ذوبآهن، استقلال، گلگهر سیرجان و آلومینیوم اراک را در کارنامه دارد.
این مهاجم که بخش مهمی از دوران حرفهای خود را در ذوبآهن سپری کرد، با حضور در جزیره قشم نخستین تجربه خود در لیگ دسته اول فوتبال کشور را پشت سر خواهد گذاشت.
امین قاسمینژاد نیز دیگر خرید جدید نماینده قشم است که با قراردادی یکساله به جمع شاگردان جباری اضافه شده است.
وی سابقه بازی برای تیمهایی از جمله استقلال، گلگهر سیرجان، فولاد خوزستان و شمسآذر را در کارنامه دارد.