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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
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روایت کولیوند از خدمات هلال احمر در اربعین حسینی

کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی از خانواده بزرگ هلال‌احمر به منظور ارائه خالصانه خدمات متنوع در جریان عملیات بین‌المللی امدادونجاتاربعین حسینی در مسیرهای مواصلاتی و در کشور عراق قدردانی کرد.

جوان آنلاین: پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی از خانواده بزرگ هلال‌احمر به منظور ارائه خالصانه خدمات متنوع در جریان عملیات بین‌المللی امدادونجات، بهداشت و درمان اربعین حسینی در مسیرهای مواصلاتی و مرزهای مشترک و در کشور عراق، قدردانی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در متن پیام قدردانی و تشکر دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اربعین حسینی، بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان حقیقت و آزادگی در جهان، تجلی بی‌بدیل ایمان، اخوت و همدلی میان ملت‌های مسلمان است؛ میعادگاهی که در آن، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، عبادتی بزرگ و افتخاری ماندگار به شمار می‌رود.

در این حرکت عظیم معنوی، فرزندان فداکار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، اعم از داوطلبان، امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران و کارکنان خدوم، با حضوری شبانه‌روزی در داخل کشور و سرزمین عراق، تمام توان، تخصص و عشق خود را برای صیانت از جان انسان‌ها، کاهش آلام مصدومان و بیماران، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و ایجاد آرامش برای میلیون‌ها زائر به کار گرفتند.

نجات جان انسان‌ها، ارزشمندترین دستاورد این خدمت خالصانه بود. هر بیماری که به‌موقع درمان شد، هر مصدومی که از خطر نجات یافت، هر زائری که با دریافت خدمات درمانی و امدادی توانست مسیر معنوی خود را ادامه دهد و هر خانواده‌ای که با آرامش خاطر فرزندان خود را در آغوش گرفت، گواهی روشن بر عظمت رسالت انسان‌دوستانه هلال‌احمر است. این خدمات، تنها ارائه یک خدمت درمانی یا امدادی نبود؛ بلکه احیای امید، حفظ کرامت انسانی و التیام دردهای جسمی و روحی زائران بود.

در بازدیدهای میدانی که از مرزهای غربی کشور و مراکز ارائه خدمات به زائران داشتم، رضایت عمیق مردم و زائران از کیفیت، سرعت، گستردگی و نظم خدمات هلال‌احمر، مایه مباهات و سرمایه‌ای ارزشمند برای این جمعیت بود. قدردانی صمیمانه زائران نشان داد که خدمت صادقانه، همواره در قلب مردم ماندگار خواهد ماند و هیچ سرمایه‌ای برای هلال‌احمر ارزشمندتر از اعتماد و رضایت مردم نیست.

آنچه امسال جلوه‌ای ممتاز و ماندگار به عملیات بزرگ اربعین بخشید، شکل‌گیری یک هم‌افزایی کم‌نظیر میان نهادهای امدادی، درمانی و خدمت‌رسان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق بود؛ هم‌افزایی‌ای که مرزهای جغرافیایی را درنوردید و جلوه‌ای عملی از برادری، همبستگی و مسئولیت مشترک در خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشت.

همکاری نزدیک و هماهنگ میان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و هلال‌احمر عراق، تعامل مؤثر با وزارت الصحه جمهوری عراق، همراهی ارزشمند عتبات عالیات، مشارکت مسئولانه نیروهای امدادی و درمانی الحشد الشعبی و خدمات خالصانه هزاران موکب‌دار عراقی و ایرانی، شبکه‌ای منسجم، کارآمد و پاسخگو را شکل داد که توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیازهای درمانی، امدادی و حمایتی زائران را پاسخ دهد.

این هم‌افزایی، تنها تقسیم مسئولیت‌ها نبود؛ بلکه تجمیع ظرفیت‌ها، تبادل تجربه‌ها، هماهنگی در مدیریت بحران، استفاده بهینه از امکانات، تسریع در امدادرسانی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ضریب ایمنی زائران را به دنبال داشت. نتیجه این همکاری صمیمانه، کاهش چشمگیر آلام بیماران، تسریع در ارائه خدمات تخصصی، مدیریت مؤثر حوادث، نجات جان انسان‌های بیشتر و ایجاد آرامش خاطر برای میلیون‌ها زائر بود. این همکاری، الگویی موفق از دیپلماسی بشردوستانه و نمونه‌ای ممتاز از تعامل سازنده میان دو ملت برادر در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

اینجانب با نهایت احترام، از همه داوطلبان، امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران، کارکنان و مدیران جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و همچنین از برادران عزیزمان در هلال‌احمر عراق، وزارت الصحه عراق، عتبات عالیات، نیروهای امدادی و درمانی الحشد الشعبی، موکب‌داران شریف و تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، ایثار و مسئولیت‌پذیری در این حماسه بزرگ انسانی مشارکت داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، خدمت در مسیر اربعین، تنها یک مأموریت امدادی نیست؛ بلکه پیمانی مقدس با مکتب عاشورا و تجلی عملی فرهنگ ایثار، مهربانی و انسان‌دوستی است. امروز خانواده بزرگ هلال‌احمر، با اتکال به خداوند متعال و با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع)، بار دیگر ثابت کرد که هرجا سخن از نجات جان انسان‌ها، کاهش رنج و خدمت بی‌منت به بندگان خدا باشد، با تمام توان، پیشگام و در کنار مردم خواهد ایستاد.

از خداوند متعال مسئلت دارم این خدمات خالصانه را در پیشگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مقبول درگاه خود قرار دهد و توفیق استمرار این مسیر نورانی را برای همه خادمان مردم، در ایران و عراق، روزافزون فرماید.

برچسب ها: پیرحسین کولیوند ، هلال احمر ، اربعین
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