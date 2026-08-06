جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، «مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به این پرسش پالتیکو که آیا «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ آگاه است، گفت: «بله، قطعاً همینطور است.»
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بهطور مرتب با ترامپ گفتوگو میکند، ادعا کرد که رئیسجمهور آمریکا هر روز «بهصورت شبانهروزی» برای حلوفصل وضعیت مربوط به ایران تلاش میکند!
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت ترامپ از ارتباط میان این جنگ و انتخابات میاندورهای پیشرو در ماه نوامبر هم آگاه است.
انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا قرار است سوم نوامبر برگزار شود؛ انتخاباتی که به گفته تحلیلگران، جمهوریخواهان در آن با خطر از دست دادن اکثریت خود در مجلس نمایندگان به نفع دموکراتها مواجه هستند. کارشناسان کاهش محبوبیت دولت در پی جنگ علیه ایران و همچنین افزایش قیمتها را از عوامل احتمالی از دست رفتن اکثریت جمهوریخواهان در کنگره میدانند.
اواخر روز شنبه، دونالد ترامپ مدعی شده بود که به یک توافق احتمالی با ایران نزدیک شده است. طرف آمریکایی ادعا میکند که بر اساس چارچوب این توافق احتمالی، بازگشایی تنگه هرمز یکی از موارد آن خواهد بود. این در حالیست که تهران گفتوگو با واشنگتن را در دستورکار ندارد.
پیشتر «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفته بود: «در هفت الی هشت روز گذشته مذاکرات با طرف عمانی با جدیت ادامه پیدا کرد. همچنین در چند روز گذشته تماسهایی بین وزیر خارجه کشورمان با همتایان خود در سطح منطقه و خارج از منطقه با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تامین منافع ایران انجام شد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره رایزنیهای صورتگرفته با میانجیها درباره احیای یادداشتتفاهم و شروط ایران گفته بود: «ما الان مذاکرهای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند. تلاش ما این است که در اولین فرصت، با مشورت و همکاری عمان مسیری را تعیین کنیم؛ مسیری که موقت خواهد بود و بر اساس آن بتوانیم ایمنی کشتیرانی را فراهم کنیم. این مذاکرات دوجانبه و با حضور دو دولت ساحلی انجام میشود. دیگران حتما میتوانند در این مسیر به صورت سازنده یا مخرب ظاهر شوند، اما موضوع به ایران و عمان مرتبط است. این که در مرحله بعد چه اتفاقی میافتد، باید درباره آن تصمیمگیری شود.»
وی افزود: «تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز، شرط لازم برای بازگشایی تنگه هرمز است، اما شرط کافی نیست. تنگه هرمز به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشده بلکه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. مادامی که شرارتهای آمریکا و محاصره دریایی ادامه داشته باشد، قاعدتا در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی نمیافتد. مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز است و در موضوعاتی که به ایران و آمریکا مربوط میشود، باید ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت و سویی خواهد رفت.»
تلاشهای کشورهای میانجی برای کاهش تنش در تنگه هرمز و بازگرداندن ایران و آمریکا به مذاکرات پایان جنگ در بستر این تحولات انجام میشود که ارتش تروریستی آمریکا از روزهای اول آتشبس با نقض تعهدات خود اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرده است. اگرچه این محاصره ذیل یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا در ظاهر لغو شد، اما مدتی بعد به دلیل پاسخ نظامی ایران به نقض بند ۵ تفاهمنامه از سوی واشنگتن که صراحتا مقرر داشته هرگونه تردد از تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی انجام شود، آمریکا دوباره آن را اعمال کرد.
نیروهای مسلح ایران این شرارت را توسعه جنگ در منطقه دانسته و تاکید کردهاند پاسخ مقتدرانه به آن تا زمان پابرجا بودن تهدیدها ادامه خواهد یافت.
در همین حال، دستگاه دیپلماسی ایران اقدامات تجاوزکارانهای از این دست با هدف مجازات جمعی عمدی مردم ایران را نقض منشور سازمان ملل و به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته است.