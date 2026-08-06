امروز ۵۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شد

جوان آنلاین: احمد کرمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به برگزاری باشکوه اربعین حسینی در مرز مهران، اظهار داشت: از ابتدای ماه سفر تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده است و از بامداد امروز (پنجشنبه) تا ساعت ۱۳ نیز حدود ۵۰ هزار تردد در این مرز ثبت شده که ۴۷ هزار مورد مربوط به ورود زائران ایرانی به کشور بوده است و این آمار نشان از عظمت و استقبال بی‌نظیر از این رویداد دارد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه در روز بیستم سفر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش تردد را شاهد بودیم، افزود: در اوج بازگشت زائران، بیش از ۱۸۸۰ دستگاه اتوبوس در ۲۴ ساعت از پایانه برکت اعزام شدند و با وجود این حجم سنگین تردد، با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، روند خدمات‌رسانی، حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک به خوبی انجام شد و این موفقیت، حاصل همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های انتظامی، امدادی، خدماتی، رسانه‌ها و مردم استان است.

استاندار ایلام با قدردانی از تلاش تمامی مجموعه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: اربعین بزرگ‌ترین حرکت مذهبی و فرهنگی جهان اسلام است و حضور میلیون‌ها زائر، بیانگر عظمت این اجتماع معنوی است و استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات، افتخار میزبانی بخش مهمی از این رویداد عظیم را بر عهده داشت و پس از پایان عملیات اربعین نیز از تلاش تمامی عوامل خدمات‌رسان به صورت شایسته تجلیل خواهد شد.