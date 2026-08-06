زلنسکی: دو پالایشگاه روسیه را هدف قرار دادیم

جوان آنلاین: همزمان با ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین، ولودیمیر زلنسکی امروز اعلام کرد که نیرو‌های اوکراینی پالایشگاه‌های نفت واقع در جمهوری باشقیرستان و استان یاروسلاول را در حملات دوربرد هدف قرار دادند.

تصاویر منتشرشده از این حمله، ستون‌های عظیم دود سیاه را بر فراز شهر یاروسلاول نشان می‌دهد.

فرماندار استان یاروسلاول این حمله را «بزرگ‌ترین حمله پهپادی دشمن» توصیف کرد و گفت ۹۳ پهپاد سرنگون شدند، اما بر اثر سقوط بقایای پهپادها، مخازن ذخیره نفت آسیب دیده است.

زلنسکی همچنین اعلام کرد که دو قایق گشتی نظامی و چند شناور متعلق به «ناوگان سایه» روسیه در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفتند.

طبق اعلام ارتش روسیه، در مجموع ۶۰۵ پهپاد اوکراینی در چند منطقه از جمله یاروسلاول رهگیری و منهدم شدند.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات متعددی علیه زیرساخت‌های روسیه از جمله پالایشگاه‌ها و انبار‌های تجاری انجام داده است.

در مقابل، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در حمله پهپادی روسیه به یک منطقه، سه نفر کشته شدند و دو نفر دیگر هم در حمله‌ای به یک ایستگاه راه‌آهن جان باختند.