جوان آنلاین: وبگاه صهیونیستی «زمان اسرائیل» گزارش داد پس از خسارت‌های سنگین ناشی از اصابت موشک‌های ایران در درگیری‌های اخیر، آمار‌ها نشان می‌دهد یک سوم شهرک‌نشینان از حداقل امکانات حفاظتی برخوردار نیستند.

به گزارش مهر، این گزارش با انتقاد از عملکرد کابینه رژیم صهیونیستی افزود که کاستی‌های مربوط به حفاظت از خانه‌ها و واحد‌های مسکونی برطرف نشده، بودجه‌های مصوب به اجرا درنیامده و تصمیم‌های کابینه حتی پس از انتشار پنج گزارش از سوی بازرس رژیم، روی کاغذ باقی مانده است.

این پایگاه تاکید کرد مشکل موجود ناشی از کمبود اطلاعات نیست، زیرا نواقص به طور دقیق مستند و آمار‌های آن ثبت شده و هر چند سال یک بار در اختیار نهاد‌های مسئول قرار گرفته است، با این حال، این ناکامی‌ها در کابینه‌های متوالی ادامه یافته است.

این درحالی است که بنابر اعلام این وبگاه صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو در بیشتر سال‌های سپری شده از زمان شناسایی این مشکل، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده است.