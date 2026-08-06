پیروزی «عبدالرحمن محمد السید» مصری‌تبار در انتخابات مقدماتی دموکرات‌های آمریکا برای سنای میشیگان، با وجود هزینه ده‌ها میلیون دلاری لابی صهیونیستی برای شکست او، به نشانه‌ای از گسترش مخالفت با حمایت بی‌قیدوشرط واشنگتن از تل‌آویو و افزایش نفوذ جریان ترقی‌خواه در آمریکا تبدیل شده است.

جوان آنلاین: پیروزی «عبدالرحمن محمد السید» در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کرسی سنای آمریکا از ایالت میشیگان، به یک رویداد سیاسی معنادار در این کشور تبدیل شده است؛ تا جایی که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی این پیروزی را فراتر از یک موفقیت انتخاباتی، نشانه‌ای از افزایش نفوذ جریان مترقی حزب دموکرات و گسترش انتقاد‌ها از هم‌دستی آمریکا با رژیم صهیونیستی ارزیابی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، عبدالرحمن السید، پزشک و مقام پیشین حوزه بهداشت عمومی، در رقابت مقدماتی دموکرات‌ها با اختلافی اندک «هیلی استیونز» را شکست داد؛ رقابتی که به یکی از پرهزینه‌ترین انتخابات‌های مقدماتی تاریخ حزب دموکرات تبدیل شد. او در جریان کارزار انتخاباتی خود بر اصلاح نظام سلامت، عدالت اقتصادی و پایان دادن به کمک‌های نظامی بدون قید و شرط آمریکا به رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که پیروزی السید، نخستین پیروزی یک نامزد تماماً ترقی‌خواه در ایالتی است که دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ در آن پیروز شده بود. این رسانه نوشت کارزار او توانست رأی‌دهندگان جوان، نیرو‌های ترقی‌خواه و بخشی از جامعه عرب‌تبار آمریکا را به شکل گسترده بسیج کند.

مواضع السید درباره رژیم صهیونیستی یکی از مهم‌ترین محور‌های رقابت انتخاباتی بود. او خواستار توقف کمک‌های نظامی آمریکا به تل‌آویو شده، از نسل‌کشی رژیم اشغالگر در غزه انتقاد کرده و تأکید کرده است که منابع مالی آمریکا باید به جای جنگ‌های خارجی صرف خدمات داخلی مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها شود. این مواضع باعث شد گروه‌های حامی رژیم صهیونیستی، از جمله آیپک، ده‌ها میلیون دلار برای شکست او هزینه کنند، اما در نهایت موفق نشدند مانع پیروزی‌اش شوند.

خشم ترامپ و تکرار ادعا‌های نخ‌نما

دونالد ترامپ ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات، عبدالرحمن محمد السید را هدف حملات لفظی قرار داد. او در سخنرانی خود در لاس‌وگاس و همچنین در شبکه اجتماعی‌اش، این نامزد دموکرات را «کمونیست»، «مردی سرشار از نفرت» و فردی دانست که از یهودیان و اسرائیل متنفر است؛ انتقادی نخ‌نما که همواره برای سرکوب منتقدان جنایات رژیم صهیونیستی استفاده می‌شود.

ترامپ همچنین مدعی شد پیروزی السید «خبر بسیار خوبی برای حزب جمهوری‌خواه» است و پیش‌بینی کرد او در انتخابات نهایی به نماینده جمهوری‌خواهان شکست خواهد خورد.

السید این اتهامات را رد کرد و در پاسخ گفت تعهد او به امنیت شهروندان یهودی همان اندازه است که نسبت به امنیت خانواده خود احساس مسئولیت می‌کند. او همچنین در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان، به جای تمرکز بر حملات شخصی ترامپ، از رئیس‌جمهور آمریکا خواست بر مشکلات اقتصادی مردم تمرکز کند و گفت آمریکایی‌ها با بحران شدید هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگی که ترامپ آغاز کرده، مواجه هستند.

موج ممدانی و تغییر مناسبات داخلی دموکرات‌ها

بسیاری از تحلیلگران آمریکایی پیروزی عبدالرحمن محمد السید را بخشی از روندی گسترده‌تر در حزب دموکرات می‌دانند. روزنامه ال‌پائیس از این روند با عنوان «موج ممدانی» یاد کرده و نوشته است موفقیت السید ادامه همان جریان سیاسی است که با ظهور «زهران ممدانی» در نیویورک تقویت شد؛ جریانی که بر مسائل اقتصادی، عدالت اجتماعی و انتقاد شدید از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید دارد. این گزارش می‌گوید این موج اکنون از نیویورک به ایالت‌های سرنوشت‌سازی مانند میشیگان نیز رسیده است.

ممدانی، سیاستمدار مسلمان و سوسیالیست دموکرات و شهردار نیویورک، در ماه‌های اخیر به یکی از چهره‌های شاخص جناح ترقی‌خواه حزب دموکرات تبدیل شده است. او نیز مانند السید از منتقدان جدی رژیم صهیونیستی و مخالف ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به تل‌آویو است. رسانه‌های آمریکایی، موفقیت همزمان این دو چهره را استقبال رأی‌دهندگان آمریکایی از جریان‌هایی می‌دانند که انتقاد از سیاست‌های تل‌آویو را به یکی از محور‌های اصلی فعالیت سیاسی خود تبدیل کرده‌اند.

همزمان، چندین رسانه آمریکایی از تغییر محسوس فضای سیاسی در میان رأی‌دهندگان دموکرات خبر داده‌اند. گاردین نوشت مسئله غزه و مخالفت با ادامه حمایت نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی، یکی از عوامل اصلی بسیج رأی‌دهندگان مترقی در انتخابات مقدماتی میشیگان بود.

«ونیتی فر» نیز گزارش داد هزینه بی‌سابقه آیپک برای شکست السید نه‌تنها مؤثر واقع نشد، بلکه در میان بخشی از رأی‌دهندگان، واکنشی معکوس ایجاد کرد و به افزایش حمایت از او انجامید.

به همین دلیل، بسیاری از ناظران سیاسی، انتخابات مقدماتی میشیگان را حامل پیامی می‌دانند که بسیار فراتر از رقابتی برای یک کرسی سناست: این انتخابات وزن سیاسی جریان ترقی‌خواه و میزان تغییر نگرش پایگاه اجتماعی حزب دموکرات نسبت به رژیم صهیونیستی را نمایان می‌کند؛ تغییری که می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و حتی آرایش سیاسی حزب دموکرات در سال‌های آینده تأثیر بگذارد.