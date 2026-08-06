کد خبر: 1372798
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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲
سیاست » اخبار کلی
وزارت اطلاعات:

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

1 وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۲۱ عامل موساد و ۴ شرور عضو باند‌های مسلح شرارت در استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

جوان آنلاین: در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:

«۲۱ مزدور مرتبط با سرویس جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی (موساد) در سلسله اقدامات اطلاعاتی- عملیاتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

این مزدوران اطلاعاتی از مراکز حساس و طبقه‌بندی شده در حوزه‌های نظامی، پدافندی را جمع‌آوری و برای این سرویس می‌فرستادند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) چهار نفر از اشرار مسلح را هم در استان شناسایی و بازداشت کردند و از آنها شماری سلاح، مهمات جنگی و شکاری کشف و ضبط شده است.

همچنین در ادامه پیگیری برخورد قاطعانه وزارت اطلاعات با مزدوران فعال و اصلی کودتای دیماه ۱۴۰۴، از ۵ نفر از عناصر مسلح بازداشت شده این کودتا، ۴ قبضه سلاح جنگی، کشف و ضبط و برای رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شد.

وزارت اطلاعات از مردم می‌خواهد هرگونه موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره تماس ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارتخانه، در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.»

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، موساد ، سربازان گمنام امام زمان
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