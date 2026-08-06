اجرای 66 هزار واحد نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی

وحید داعی اظهار کرد:در بخش نهضت ملی مسکن حمایتی شهری تاکنون 463 هزار و 965 نفر در استان ثبتنام کردهاند که از این تعداد 109 هزار و 474 نفر تأیید نهایی شدهاند.
وی افزود: از مجموع 66 هزار و 252 واحد تعریفشده در سامانه TEM، تعداد 23 هزار و 156 واحد در قالب انبوهسازی و 43 هزار و 96 واحد در قالب گروه ساخت در حال اجراست که پیشرفت فیزیکی بخش انبوهسازی 46.63 درصد و گروه ساخت 56.16 درصد گزارش شده است.
داعی بیان کرد: در حوزه آمادهسازی اراضی، 84 سایت متعلق به ادارهکل راه و شهرسازی با مساحت 2 هزار و 708 هکتار دارای قرارداد آمادهسازی هستند که میانگین پیشرفت مرحله نخست این سایتها 98 درصد اعلام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به برنامه تأمین زمین در حوزه جوانی جمعیت گفت: 78 هزار و 75 متقاضی در استان ثبتنام کردهاند که از این تعداد 37 هزار و 91 نفر تأیید نهایی شدهاند و برای 10 هزار و 194 متقاضی شهری و یک هزار و 397 متقاضی روستایی تأمین زمین انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل شبکههای آب، فاضلاب و برق در سایتهای نهضت ملی مسکن استان، اعتبار مورد نیاز 226 هزار و 29 میلیارد ریال برآورد شده و توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی این سایتها در دستور کار قرار دارد.
داعی همچنین از برنامهریزی برای ساخت 10 باب مسجد، 14 باب مدرسه و 2 باب کلانتری در سایتهای نهضت ملی مسکن استان در سال 1405 خبر داد.