جوان آنلاین: سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه‌ای درباره دلایل تصمیم برای برگزاری یک دیدار پلی‌آف بین تیم شانزدهم لیگ برتر با تیم سوم لیگ یک، برای تعیین آخرین سهمیه لیگ برتر فصل آینده توضیح داد؛ دیداری که با اعتراض مس رفسنجان و حضور نیافتن این تیم در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان، به اولین جنجال فصل جدید لیگ برتر، پیش از آغاز رقابت‌ها تبدیل شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه آن دیدار را ۳ - ۰ به سود تیم آبادانی تعیین کرد و البته مس چند روز برای اعتراض به این حکم فرصت دارد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه سازمان لیگ آمده است: به دلیل شرایط جنگی و نیمه تمام ماندن بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، جدول مسابقات ثابت باقی ماند و رتبه‌بندی تیم‌ها در جدول لیگ ملاک قرار گرفت.

تیم مس رفسنجان طی ۲۲ هفته مسابقات فقط ۱۵ امتیاز کسب کرد و در زمان توقف لیگ با یک بازی بیشتر نسبت به ذوب آهن تیم پانزدهم جدول لیگ برتر که ۱۹ امتیازی بود، در انتهای جدول حضور داشت و همچنین با جایگاه تیم چهاردهم جدول (منطقه حفظ سهمیه لیگ برتر) ۷ امتیاز فاصله داشت که برای بقای این تیم در لیگ برتر باید علاوه بر عبور از ذوب آهن، این فاصله امتیازی با تیم چهاردهم طی ۸ هفته باقی مانده لیگ جبران می‌شد.

با این حال با وجود اینکه در شرایط مشابه به طور نمونه شیوع همه گیری کرونا و فریز جدول مسابقات در برخی کشور‌های اروپایی، تیم انتهای جدول مستقیما به دسته پایین‌تر سقوط داده می‌شد، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت شانسی دوباره به این باشگاه بدهد تا در دیدار پلی‌آف با تیم سوم جدول لیگ یک، سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کند. ضمن اینکه این تصمیم طبق ماده ۸۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال در شرایط فورس ماژور اتخاذ شد و از اختیارات هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بود.

از سوی دیگر مسابقات لیگ یک با وجود شرایط جنگی برگزار شد و به دلیل رعایت عدالت و احترام به تلاش و کوشش تیم‌های استان‌های مختلف در لیگ یک و نظر به اینکه مقرر شد لیگ برتر بیست و ششم با حضور ۱۸ تیم برگزار شود، هیات رئیسه سازمان لیگ و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب کرد که یک دیدار پلی آف بین تیم شانزدهم جدول لیگ برتر با تیم سوم جدول لیگ یک برگزار شود تا آخرین سهمیه حاضر در لیگ برتر تعیین شود.

با این حال در کمال تعجب باشگاه مس رفسنجان حاضر نشد از فرصت دوباره (شانس ۵۰ درصدی) که برای بقا در لیگ برتر نصیبش شده بود، استفاده کند و در دیدار پلی آف روز ۳۱ تیر در تهران مقابل صنعت نفت آبادان حاضر نشد و به این ترتیب پرونده این مسابقه جهت تصمیم گیری به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع شد و کمیته انضباطی رای به پیروزی ۳ بر صفر صنعت نفت آبادان داد. به این ترتیب صنعت نفت آبادان به عنوان باشگاه لیگ برتری در قرعه‌کشی مسابقات شرکت داشت.