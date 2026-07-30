جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، هیئت وزیران مصر به شایعات در خصوص حادثه روز گذشته در بندر دمیاط پایان داد و اعلام کرد که آتشسوزی روز گذشته در دو کشتی در این بندر، بر اثر حمله یک پهپاد بوده است.
به گزارش مهر، این خبر در حالی است که مقامهای رسمی مصر روز گذشته هر گونه حمله پهپادی به کشتیها در بندر دمیاط را تکذیب کرده بودند.
کمیته مدیریت بندر دمیاط هم در بیانیهای مدعی شده است که خدمات دریایی و لجستیکی در این بندر به صورت شبانه روزی و بدون توقف، بر اساس نیاز خطوط کشتیرانی انجام خواهد شد.
شرکت امنیت دریایی «امبری» (Ambrey) دیروز چهارشنبه اعلام کرد که یک مرکز ذخیره سازی شناور گاز طبیعی مایع (LNG) با مالکیت آمریکا هدف قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که مرکز ذخیرهسازی شناور LNG با پرچم جزایر مارشال در دمیاط مصر هدف حمله دستکم یک پهپاد قرار گرفت.