جوان آنلاین: همایش ملی ورزشهای هوایی صبح امروز پنجشنبه ۸ مرداد با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در محل هتل المپیک برگزار شد.
به گزارش مهر، ورزشهای هوایی با قدمتی ۳۰ ساله در ورزش کشور در حال حاضر جز انجمنهای مستقل فعالیت خود را انجام میدهد و مخاطبان و علاقهمندان بسیاری را به خود اختصاص داده است.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر توسعه فراگیر این رشته اظهار کرد: توسعه ورزشهای هوایی نیازمند برنامهریزی بلندمدت و نگاه راهبردی است و باید برای رشد این حوزه برنامهای ۱۰ ساله با رویکرد توسعه پایدار تدوین شود.
وی افزود: ایران با وسعت جغرافیایی و تنوع اقلیمی خود ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه ورزشهای هوایی دارد و این ظرفیتها باید به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای تخصصی در این رشته گفت: ورزشهای هوایی بر پایه دانش و اصول علمی استوار هستند و ایمنی در این حوزه باید همواره در اولویت قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: تمامی فعالان این حوزه باید آموزشهای لازم را به صورت مستمر دریافت کنند و گواهینامهها و مجوزهای تخصصی آنان نیز به صورت سالانه تمدید و بهروزرسانی شود. در این زمینه همکاری و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری ضروری است.
دنیامالی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف وزارت ورزش گسترش مشارکت مردم در ورزش است، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که ورزشهای هوایی برای اقشار بیشتری از جامعه در دسترس باشد و هزینههای ورود به این رشته کاهش یابد تا جوانانی که از توان مالی کمتری برخوردار هستند نیز امکان حضور در این ورزش را داشته باشند.
وی افزود: توسعه ورزشهای هوایی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی میتواند به رونق گردشگری ورزشی و تولید محصولات و خدمات مرتبط کمک کند و زمینه خودکفایی و پویایی این رشته را فراهم سازد.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: هرچه مردم بیشتری با ورزشهای هوایی آشنا شوند زمینه برای توسعه این رشته نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی کشور گفت: ایران از نظر اقلیمی و جغرافیایی دارای جاذبههای منحصربهفردی است که باید بیش از گذشته معرفی شوند. برای نمونه مسیر سواحل مکران از بندرعباس تا چابهار با اتصال اقیانوس به رشتهکوههای مرتفع، یکی از زیباترین مناظر طبیعی کشور را در اختیار دارد.
دنیامالی تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده سواحل مکران تراکم جمعیتی در این منطقه پایین است و توسعه ورزشهای هوایی میتواند نقش مهمی در معرفی این قابلیتها، رونق گردشگری و نمایش هرچه بهتر ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی ایران ایفا کند.
در ادامه این مراسم عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی گفت: از زمانی که ریاست فدراسیون را برعهده گرفتم ساختار انجمن را بازسازی کردیم و کمیتهها را در انجمن ورزشهای هوایی تشکیل دادیم. همچنین در رشته (بامی جامپانیگ) که ۲۵ سال هیچ مسابقهای در ان برگزار نشده بود، با تربیت مربی فعال کردیم و سال گذشته در قزوین بعد از ۲۵ سال توانستیم در سقوط آزاد مسابقه رسمی برگزار کنیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همایشی که امروز برگزار میشود یک همایش ملی نیست بلکه شروع دوبارهای برای احیای این رشته است. سعی داریم دانش روز را در این رشته وارد کنیم. ضمن این که ایمنی اولویت اول رشتههای ورزشهای هوایی است.
ناطق نوری ادامه داد: باید به جای تکرار تجربه، تجربه پیشکسوتان را چراغ راه قرار دهیم و با آسفالت کردن جاده خاکی و با حفظ قوانین ورزشکاران ورزشهای هوایی را حفظ کنیم.
وی اظهار کرد: از وزارت ورزش کمک میخواهیم تا بتوانیم رشتههای ورزشهای هوایی را توسعه دهیم و جمعیت این رشتهها را افزایش دهیم. قطعا ایمنی و استاندارد بینالمللی را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد و با تشکیل تیمهای ملی این رشته تلاش خواهیم کرد پرچم کشور را در میادین بین المللی به اهتزاز درآوریم.