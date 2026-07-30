جدایی بلینگام از رئال مادرید؟

جوان آنلاین: پپه آلوارس، خبرنگار سرشناس اسپانیایی فاش کرد که مارک بلینگام، پدر جود بلینگهام ستاره رئال مادرید پس از پایان فصل گذشته با مدیران باشگاه دیدار کرده تا درباره آینده فرزندش در این تیم گفتوگو کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، در این نشست موضوع احتمال جدایی جود بلینگام از رئال مادرید مطرح شده است. دلیل این موضوع، برخی اختلافنظرهای فوتبالی با مدیران ارشد باشگاه عنوان شده که باعث شده پدر این بازیکن تمامی گزینههای پیش روی او برای آینده را بررسی کند.
با این حال، پاسخ مدیران رئال مادرید کاملاً قاطع بود. آنها به پدر بلینگام اعلام کردند که این هافبک انگلیسی به هیچ عنوان در فهرست فروش باشگاه قرار ندارد و یکی از ارکان اصلی پروژه رئال مادرید برای سالهای آینده محسوب میشود.
رئال مادرید همچنان بر حفظ این ملیپوش انگلیسی تأکید دارد؛ بازیکنی که از جایگاه ویژهای در تیم برخوردار است و انتظار میرود در فصل جدید نیز تحت هدایت ژوزه مورینیو نقش مهمی در ترکیب تیم ایفا کند.
این تحولات نشان میدهد که مدیران رئال مادرید هیچ برنامهای برای آغاز مذاکرات درباره فروش جود بلینگام ندارند. قرارداد او با باشگاه مادریدی تا تابستان سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد.
بلینگام در جام جهانی اخیر عملکرد بسیار خوبی در تیم ملی فوتبال انگلیس داشت و همین باعث شده هواداران رئال مادرید امیدوار به بازگشت او با ژوزه مورینیو به روزهای اوج باشند.