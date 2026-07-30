کد خبر: 1371731
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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

عبور نخستین کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز با مجوز ایران

1 داده‌های شرکت‌های تحلیلی کشتیرانی حاکی از آن است که یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی مایع برای اولین بار طی روز‌های گذشته با مجوز ایران از تنگه هرمز عبر کرده است.

جوان آنلاین: داده‌های شرکت‌های کپلر و LSEG در روز پنجشنبه (امروز) نشان داد که یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل شرکت «قطر انرژی» در طول ساعات شبانه از تنگه هرمز خارج شده است. این اولین کشتی ثبت شده توسط داده‌های ردیابی کشتیرانی است که از ۱۱ ژوئیه از این آبراه خارج می‌شود.

به گزارش ایسنا، این داده‌ها نشان می‌دهد که کشتی العریش که حدود ۴ تا ۶ ژوئیه محموله‌ای را در ترمینال راس لفان قطر بارگیری کرده بود، در ۲۹ ژوئیه از تنگه هرمز که در جنگ علیه ایران مسدود شده است، حرکت کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های LSEG همچنین نشان دهنده آن است که این کشتی در حال حاضر به سمت بندر قاسم در پاکستان در حرکت بوده و تخمین زده می‌شود که در روز جمعه ۳۱ ژوئیه به مقصد برسد. این اولین باری است که یک نفتکش حامل گاز طبیعی تحت کنترل شرکت قطر انرژی (QatarEnergy) از زمان حمله به کشتی Al Rekayyat در اوایل ژوئیه از تنگه هرمز خارج می‌شود.

تنگه هرمز پیش از مسدود شدن در جنگی که در اواخر فوریه با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد، کاملا باز بود و یک پنجم از ذخایر جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد.

برچسب ها: قطر ، ایران ، تنگه هرمز
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