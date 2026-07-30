جوان آنلاین: عبد الباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقهای «رأی الیوم» در تحلیلی درباره علل و نتایج حمله آمریکا به پایگاههای نیروهای حشد شعبی عراق نوشت: آیا این تصادفی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و هیات نظامی و اطلاعاتی همراه او در کاخ سفید، حملات موشکی و پهپادی علیه اهدافی مربوط به نیروهای حشد شعبی عراق انجام داد؟ زمانی که ترامپ به فرماندهان ارتش خود دستور میدهد که این حمله موشکی و پهپادی را به مرکز یک قدرت منطقهای بزرگ همانند عراق آغاز و تهدید به تشدید اوضاع کرده و از الفاظ رکیکی استفاده میکند که تنها مناسب ولگردهای خیابانی است و حتی «فاکس نیوز» از انتشار آن خودداری میکند، بدون اینکه متوجه شود در دامی میافتد که ایران با دقت برای او پهن کرده است، دامی که برجستهترین ویژگی آن گسترش دامنه این جنگ فرسایشی با نقض حاکمیت عراق و «مشروعیت بخشیدن» به پیوستن نیروهای دلیر حشد شعبی عراق به این جنگ برای گرفتن انتقام بیش از ۲۰ نفر از نیروهایشان و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر از آنها است.
عطوان در ادامه نوشت، از قضا این نقض حاکمیت عراق توسط ارتش آمریکا تنها چند روز پس از سفر علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق به واشنگتن و دیدارش با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید رخ داد و این دیدار منجر به تفاهمات و توافقهای متعددی میان ۲ طرف در تمامی سطوح شد.
سردبیر روزنامه رای الیوم همچنین نوشت، ترامپ در حال دست و پا زدن است و اکنون با این تجاوز علیه عراق، تمام درها را به روی تلاشها برای حل بحران با ایران از راههای دیپلماتیک بست.
این تحلیلگر جهان عرب در ادامه تاکید کرد، کشاندن عراق به جنگ بزرگترین هدیهای است که ترامپ میتواند به دشمن ایرانی خود بدهد. عراق یک قدرت منطقهای بزرگ است و اکثریت قریب به اتفاق مردم آن نمیتوانند محاصره گرسنگیآور آمریکا را که بیش از ۱۲ سال طول کشید و به تجاوز، اشغال و شهادت نزدیک به ۲ میلیون نفر از مردم آن منجر شد، فراموش کنند.
عطوان افزود، اگر جنگ آغاز شود، پایگاههای نظامی آمریکا در عراق و نیروهای مستقر در آنجا که تعدادشان ممکن است از صدها هزار نفر فراتر رود، هدف اصلی گروههای مقاومت عراقی و نیروهای آنها خواهند بود.
او همچنین نوشت، آنچه رئیس جمهور آمریکا که در تاریخ و جغرافیا نادان و بیسواد است، نمیداند این است که عراق به منزله نقطه محوری و نگهدارنده منطقه خاورمیانه بوده و میراث تمدنی با هزاران سال قدمت دارد. بغداد پایتخت بزرگترین و طولانیترین امپراتوریهای تاریخ بوده است، عراق با ایران، ترکیه، سوریه، کویت و اردن نیز مرزهای مشترک دارد.
این چهره رسانهای شناخته شده جهان عرب در ادامه نیز نوشت، اگر نیروهای حشد شعبی عراق وارد جنگ شوند و تحت لوای دکترین جبهههای متحد در کنار حزبالله لبنان و انصارالله یمن به محور مقاومت به رهبری ایران بپیوندند، در آن صورت پایگاههای آمریکایی مدت زیادی دوام نخواهند آورد و سران آمریکا و به ویژه ترامپ حسرت جنگ ویتنام را خواهند خورد و شکست آمریکا در افغانستان ممکن است به منزله «یک گردش» باشد.
او افزود: چه بسا یادآوری شکست تحقیرآمیز آمریکا به دست قهرمانان مقاومت عراق و عملیات مرگبار و شجاعانه آنها علیه نیروهای اشغالگر آمریکایی که موجب شد باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا طعم شکست را بچشد و نوامبر ۲۰۱۱ برای جلوگیری از کشته شدن تعداد بیشتری از نیروهایش تصمیم به خروج فوری ۱۶۰ هزار سرباز این کشور از عراق بگیرد، مفید باشد.
عطوان در پایان نیز نوشت، در روزهای آینده اگر ترامپ به تهدیدات خود ادامه دهد و نیروهایش را درگیر جنگی علیه عراق کند، از نظر سیاسی، مالی و انسانی، برای این کشور دشوار، خونین و پرهزینه خواهد بود، ما بعید نمیدانیم که یکی از برجستهترین برنامههای آینده نیروهای حشد شعبی، بمباران دشمن اسرائیلی با موشک و پهپاد و شاید حمله به مرز اردن با صدها هزار نیرو و رسیدن به مرزهای سرزمینهای اشغالی فلسطین باشد. این برای نیروهای عراقی که به خاطر قدرت، سرسختی و شجاعت فوقالعادهشان در میدانهای نبرد شناخته میشوند، مساله بزرگ یا دشواری نیست و البته زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.