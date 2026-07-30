نشست اضطراری وزیر دفاع عربستان با ترامپ و ونس در کاخ سفید

وزیر دفاع عربستان در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا و معاون اودرباره تحولات منطقه به ویژه تنش فعلی با ایران گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: در حالی که نگرانی‌هایی از کشیدن شدن عربستان به تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا وجود دارد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور روز چهارشنبه با خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان دیدار کرد گفته شده خالد در دیدار حامل پیامی از سوی محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان بود.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آکسیوس به نقل از یکی از مسوولان آمریکایی اعلام کرد که در این دیدار تحولات منطقه و در راس آنها ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بن سلمان در کاخ سفید با جی دی ونس، معاون ترامپ نیز دیدار کرد. منبع آگاه از این جلسه گفت: «خالد به ونس گفت که نتانیاهو به دنبال تشدید تنش با ایران است در حالی که عربستان سعودی خواهان کاهش تنش است، زیرا این مسیر ثمربخش‌تری است.»

وزیر دفاع عربستان همچنین به ونس گفت که پادشاهی می‌تواند وضعیت را با حوثی‌ها مدیریت کند و در این مرحله نیازی به دخالت ایالات متحده ندارد. این منبع گفت که سعودی‌ها نیز در حال مذاکره با حوثی‌ها هستند.

انصارالله یمن به تازگی اعمال معادله جدید «محاصره در برابر محاصره» را اعلام کرده و محاصره دریایی را علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های عربستانی اعمال کرد. انصارالله در پاسخ به کنترل عربستان بر حریم هوایی و بنادر یمن، ۲ فروند نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داد.

به گفته برخی منابع آگاه، در ابتدا قرار بوده بن سلمان هفته گذشته به آمریکا سفر کند، اما به دلایلی این سفر به تعویق افتاد.

سفر وزیر دفاع عربستان به آمریکا بسیار کوتاه بود و او بلافاصله پس از دیدار با ونس، آمریکا را ترک کرد.