کد خبر: 1371726
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲
ورزش » ساير

اعزام تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران به تورنمنت ترکیه

1 تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران عازم تورنمنت ترکیه شدند.

جوان آنلاین: رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه روز‌های ۹ لغایت ۱۳ مرداد در شهر کوجالی کشور ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در این مسابقات صبح امروز پنج شنبه راهی کشور ترکیه شدند.

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی – محمدپویا اسدی – شاهین رضایی
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری – امیررضا ده‌بزرگی
۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی
۶۷ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور – محمد کمالی – امیررضا ذکریایی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی – احمدرضا محسن‌نژاد
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند – ابوالفضل رسولی
۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان – توحید محبی – امیررضا اکبری
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی – ابوالفضل فتحی تزنگی – محمد کریمی‌اصل
مربیان: طالب نعمت‌پور – مهدی علیاری – مقداد براتی

ترکیب تیم کشتی آزاد ایران در این مسابقات نیز به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور – سینا بوستانی
۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علی‌اصغر سلطانی
۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرم‌پور
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی
مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی فرنگی ، ترکیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

نظم ایرانی در تنگه هرمز

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

بدون شرح

خنجر یمنی از روبه‌رو!

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

جنگ ترامپ را می‌خورد!

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

بهترین بازیکن جام جهانی زیر تیغ جراجی

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

بزرگ‌ترین آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود

زمان را به ترامپ نفروشیم

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازار اوراق جهانی زیر فشار نفت؛ نگرانی سرمایه‌گذاران از بازگشت تورم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار