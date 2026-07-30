تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران عازم تورنمنت ترکیه شدند.

جوان آنلاین: رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه روز‌های ۹ لغایت ۱۳ مرداد در شهر کوجالی کشور ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در این مسابقات صبح امروز پنج شنبه راهی کشور ترکیه شدند.

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی – محمدپویا اسدی – شاهین رضایی

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری – امیررضا ده‌بزرگی

۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی

۶۷ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور – محمد کمالی – امیررضا ذکریایی

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی – احمدرضا محسن‌نژاد

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری

۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند – ابوالفضل رسولی

۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان – توحید محبی – امیررضا اکبری

۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی – ابوالفضل فتحی تزنگی – محمد کریمی‌اصل

مربیان: طالب نعمت‌پور – مهدی علیاری – مقداد براتی

ترکیب تیم کشتی آزاد ایران در این مسابقات نیز به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور – سینا بوستانی

۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علی‌اصغر سلطانی

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرم‌پور

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی

۸۶ کیلوگرم: رضا افشار

۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی

مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی