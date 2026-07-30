جوان آنلاین: رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد و فرنگی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه روزهای ۹ لغایت ۱۳ مرداد در شهر کوجالی کشور ترکیه برگزار میشود.
به گزارش ایسنا، تیمهای منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در این مسابقات صبح امروز پنج شنبه راهی کشور ترکیه شدند.
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی – محمدپویا اسدی – شاهین رضایی
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری – امیررضا دهبزرگی
۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی
۶۷ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور – محمد کمالی – امیررضا ذکریایی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی – احمدرضا محسننژاد
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند – ابوالفضل رسولی
۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان – توحید محبی – امیررضا اکبری
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی – ابوالفضل فتحی تزنگی – محمد کریمیاصل
مربیان: طالب نعمتپور – مهدی علیاری – مقداد براتی
ترکیب تیم کشتی آزاد ایران در این مسابقات نیز به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: علی یحییپور – سینا بوستانی
۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علیاصغر سلطانی
۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرمپور
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی
مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی