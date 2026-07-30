جوان آنلاین: دقایقی پیش زمینلرزهای شهر شاهرود را لرزاند و تکانهای آن در نقاط مختلف شهر احساس شد. شدت این زمینلرزه موجب نگرانی شهروندان شد و بسیاری از مردم برای حفظ ایمنی از منازل و محل کار خود خارج شدند.
به گزارش مهر، پس از وقوع این زمینلرزه، شهروندان در خیابانها و فضاهای باز حضور یافتند. تاکنون گزارشی رسمی از خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نشده و دستگاههای امدادی در حال بررسی وضعیت هستند.
مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تاکنون اطلاعاتی درباره بزرگی، عمق و محل دقیق این زمینلرزه منتشر نکرده است.