وقوع زمین‌لرزه‌ای که دقایقی پیش شاهرود را لرزاند، موجب نگرانی شهروندان و خروج بسیاری از مردم از منازل شد؛ تاکنون مرکز لرزه‌نگاری اطلاعاتی درباره جزئیات این زمین‌لرزه منتشر نکرده است.

جوان آنلاین: دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای شهر شاهرود را لرزاند و تکان‌های آن در نقاط مختلف شهر احساس شد. شدت این زمین‌لرزه موجب نگرانی شهروندان شد و بسیاری از مردم برای حفظ ایمنی از منازل و محل کار خود خارج شدند.

به گزارش مهر، پس از وقوع این زمین‌لرزه، شهروندان در خیابان‌ها و فضا‌های باز حضور یافتند. تاکنون گزارشی رسمی از خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نشده و دستگاه‌های امدادی در حال بررسی وضعیت هستند.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تاکنون اطلاعاتی درباره بزرگی، عمق و محل دقیق این زمین‌لرزه منتشر نکرده است.