حمله به پاسگاه پلیس در خیبرپختونخوا؛ ۹ پلیس کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند

جوان آنلاین: در پی حمله افراد مسلح به پاسگاه پلیس «خزینهبنده» در شهرستان «هنگو»، واقع در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، ۹ نیروی پلیس، از جمله یک افسر ارشد، کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش تسنیم، پلیس پاکستان اعلام کرد مهاجمان از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) بودند که اواخر چهارشنبه شب به این پاسگاه حمله کردند. به گفته پلیس، نیروهای کمکی نیز به محل اعزام شدند، اما در مسیر در کمین مهاجمان گرفتار شدند و یک خودروی زرهی پلیس آسیب دید.
«ذوالفقار حمید»، بازرس کل پلیس ایالت خیبرپختونخوا، گفت نیروهای پلیس در جریان درگیری به حمله پاسخ دادند و ۱۵ نفر از مهاجمان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. وی تأکید کرد عملیات نیروهای امنیتی برای مقابله با گروههای مسلح در این ایالت ادامه خواهد یافت.
همزمان، یک پاسگاه پلیس دیگر در منطقه «ادیزئی» در حومه شهر پیشاور نیز هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت، اما نیروهای پلیس با پاسخ متقابل، مهاجمان را وادار به عقبنشینی کردند و در این حمله به نیروهای پلیس آسیبی نرسید.
این حمله در حالی رخ داده است که بر اساس گزارشهای امنیتی، طی ماههای اخیر حملات گروههای مسلح در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان افزایش یافته و نگرانیها درباره وخامت اوضاع امنیتی در پاکستان را تشدید کرده است.