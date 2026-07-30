تصمیمات جدید AFC برای مسابقات ملی/ ازبکستان و عربستان میزبان شدند

جوان آنلاین: کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در نشست اخیر خود تصمیمات مهمی درباره رقابتهای ملی ردههای پایه اتخاذ کرد.
بر اساس این مصوبات، میزبانی رقابتهای جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا در سال ۲۰۲۷ به فدراسیون فوتبال ازبکستان واگذار شد و فدراسیون فوتبال عربستان سعودی نیز به عنوان میزبان جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا در سال ۲۰۲۹ انتخاب شد.
AFC اعلام کرد این تصمیم در راستای بازنگری تقویم مسابقات ردههای پایه و استفاده بهینه از ظرفیت میزبانی کشورهای عضو اتخاذ شده است.
کمیته اجرایی همچنین اصلاحاتی را در قوانین مسابقات جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا به تصویب رساند. بر اساس مقررات جدید، کشورهایی که در دوره قبل میزبان این رقابتها بودهاند، در صورت عدم میزبانی در دوره بعد، سهمیه حضور در مرحله مقدماتی را حفظ خواهند کرد.
از سوی دیگر، هر فدراسیونی که از حضور در مسابقات انصراف دهد یا تیمی را به این رقابتها اعزام نکند، در دوره بعد به مرحله توسعه (Development Phase) منتقل خواهد شد.