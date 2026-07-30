\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06af\u0644\u200c\u06af\u0647\u0631 \u0633\u06cc\u0631\u062c\u0627\u0646\u060c \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u06a9\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u06f2\u06f2 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0641\u0635\u0644 \u067e\u06cc\u0634 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06f3 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\n\u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u06a9\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u06f2\u06f0 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.